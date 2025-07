237.637 infants i joves participaran en activitats de lleure aquest estiu, moltes d’elles al Pirineu català

Visita al camp de treballs treballs arqueològics i patrimonials al Castell de Cervera (Govern.cat)

El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha registrat, fins a dia d’avui, un total de 4.653 activitats de lleure per a aquest estiu a Catalunya amb 237.637 infants i joves inscrits. Aquests nens i nenes estaran acompanyats per 35.172 persones, entre monitors i monitores, dirigents i personal de suport, sumant un total de 272.809 assistents.

Més de 4.600 activitats

A dia d’avui, les entitats organitzadores (entitats d’educació en el lleure, associacions educatives juvenils, associacions de pares i mares, empreses i institucions) han comunicat a la Direcció General de Joventut un total de 4.653 activitats de lleure per aquest estiu. Es tracta majoritàriament de casals de vacances (75,1%). La resta d’activitats es reparteixen entre les colònies (10,7%), les acampades (8,3%), les rutes (4,5%) i els camps de treball (1,4%).

Les entitats organitzadores tenen de termini fins set dies abans de l’inici de l’activitat per a comunicar-la a la Direcció General de Joventut, de manera que les xifres aniran creixent les setmanes vinents.





Ajuts per a garantir l’accés al lleure educatiu

Pel que fa als ajuts i beques per a garantir l’accés equitatiu a les activitats de lleure, les partides del pressupost del Departament per a famílies en situació de vulnerabilitat sumen un total de 2.100.000 euros.

Aquesta quantitat s’aporta directament a les principals federacions d’entitats d’educació en el lleure per a impulsar beques per a infants i joves en situació de risc social perquè gaudeixin de colònies i activitats d’estiu. Aquestes beques podran beneficiar fins a 10.000 infants i joves.

Pel que fa a l’àmbit dels participants amb discapacitat o algun tipus de dependència, Drets Socials i Inclusió destina una línia d’ajuts de 600.000 euros. Aquesta partida s’adreça a les entitats organitzadores de les activitats per tal que contractin monitors/es que prestin suport als infants i joves amb dependència o discapacitat reconeguda.

L’Agència Catalana de Joventut també dedica la seva pròpia partida d’ajudes i beques que l’any passat van beneficiar 1.039 famílies en situació de vulnerabilitat social al programa propi de “L’estiu és teu!”, que majoritàriament cobreixen el 90% del cost de l’estada.

El programa propi “L’estiu és teu!” també preveu beques que garanteixen que els participants amb dependència o discapacitat reconeguda disposin de monitors i monitores de suport en exclusiva per tal que puguin sumar-se a les diferents activitats. Gràcies a aquesta mesura, 148 infants van poder participar a les colònies de la Generalitat l’estiu passat.





Activitats per demarcacions

Amb les activitats comunicades fins a dia d’avui al Departament català de Drets Socials i Inclusió, les comarques de Barcelona són les que de moment concentren més participants aquest estiu, amb uns 189.109 repartits en 2.765 activitats. D’aquestes, un 58% són casals de vacances, un 8,2% colònies, un 24,7 % acampades, un 6,6% rutes i un 2,7% camps de treball.

Les comarques gironines són les segones en nombre de participants. Segons el registre actual, acolliran de moment 41.610 joves en 826 activitats en aquesta demarcació. En concret, es reparteixen en casals de vacances (52,7%), colònies (19,4%), acampades (15%), rutes (11,6%) i camps de treball (1,3%).

A la demarcació de Lleida (comptant la plana i el Pirineu) hi ha comunicades 793 activitats, de les quals un 53,5% són casals de vacances, un 17,3% acampades, un 13,1% colònies, un 11,1% rutes i un 5% camps de treball. Aquestes acolliran en total 30.497 joves i infants.

Segons el registre, al Camp de Tarragona ja hi ha comunicats 14.240 participants, que pel capbaix faran unes 319 activitats repartides en casals de vacances (56,7%), colònies (19,1%), acampades (16,9%), rutes (6,3%) i camps de treball (0,9%).

Finalment, a les Terres de l’Ebre s’han registrat 120 activitats per a 4.763 infants i joves. Les activitats més habituals seran els casals de vacances (50,8%), colònies (14,2%), acampades (26,7%), rutes (6,7%) i camps de treball (1,7%).





Visita a la Segarra i el Solsonès

La directora general de Joventut, Clara Quirante, ha visitat avui diverses activitats de lleure d’estiu a les comarques de la Segarra i el Solsonès.

Al matí, ha conegut de prop el camp de treball de joves de Comunitats Autònomes gestionat per la Cooperativa Lleure Qualia a Cervera, on s’hi duen a terme treballs arqueològics i patrimonials al Castell de Cervera, així com el camp de treball local de l’Ajuntament de Cervera.

Després, el recorregut ha continuat a Sant Llorenç de Morunys per a apropar-se al Casal de Vacances gestionat per l’AEIG Vall de Lord (Minyons Escolta i Guia Catalunya).

A la tarda, es desplaçava fins a l’alberg Les Cases Altes de Posada (Navès) per a compartir experiències amb l’acampada de l’AE Jaume I del Coll, i posteriorment visitava la casa de colònies Can Joval, a Clariana de Cardener, on es desenvolupa la colònia de Joventut Alegre de Sarrià.

Aquesta jornada serveix per a posar en valor el paper del lleure educatiu en el territori i la tasca de les entitats i dels equips de monitors i monitores.





30.494 infants i joves participen en activitats de lleure a la demarcació de Lleida aquest estiu

Les entitats que organitzen activitats de lleure a les comarques de la demarcació de Lleida han notificat al Departament de Drets Socials i Inclusió un total de 793 activitats per aquest estiu. Fins ara, s’hi han inscrit 25.789 infants i joves, 4.065 monitors/es i dirigents i 643 persones de suport. La majoria participen en algun dels 424 casals d’estiu. La resta d’activitats es reparteixen en 104 colònies, 137 acampades, 40 camps de treball i 88 rutes.

Enguany, a la demarcació de Lleida, el Segrià és la comarca amb més assistència, amb 7.606 participants, seguida del Pallars Sobirà (4.758), el Solsonès (4.446), l’Alta Ribagorça (2.314), la Noguera (2.439), el Pallars Jussà (1.927), l’Urgell (1.916), el Pla d’Urgell (1.641), la Segarra (1.299), l’Alt Urgell (1.189), les Garrigues (632) i l’Aran (327).