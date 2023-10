Els psicòlegs organitzen unes jornades sobre la prevenció del suïcidi

Cartell anunciant la jornada del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra

Com cada any, des del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra, s’organitzen unes jornades on els diferents professionals que es dediquen a vetllar per una bona salut mental de les persones, ofereixen xerrades relacionades amb la promoció d’aquesta. Així doncs, aquest any, l’entitat creu convenient parlar sobre la prevenció del suïcidi.

L’acte és gratuït i obert a tothom que hi estigui interessat. Se celebrarà el dimarts, dia 10 d’octubre, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, número 4, d’Andorra la Vella. La jornada tindrà lloc des de les 10 i fins a les 14 hores.