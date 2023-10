“La cuina de la memòria”, d’Anna Paré Vidal i Pep Nogué

Coberta del llibre “La cuina de la memòria”, d’Anna Paré amb receptes de Pep Nogué

Títol: La cuina de la memòria

Autor/a: Anna Paré Vidal (amb receptes de Pep Nogué)

Pàgines: 176

Editorial: Cossetània Edicions

S’estima que 1 de cada 10 persones mes grans de 65 anys pateix algun tipus de demència. El deteriorament cognitiu i la pèrdua de memòria són els primers signes que es manifesten, però els primers canvis al cervell tenen lloc molts anys abans. Per a poder funcionar de manera optima, el cervell necessita determinats nutrients. Per això, l’alimentació és un dels principals factors de risc que es poden canviar per a mantenir sa el cervell i prevenir la pèrdua de memòria.

A més, des de fa uns quants anys es coneix la relació entre el cervell i la microbiota intestinal. Descobrir quins són els nutrients neurosaludables, els millors aliments per al cervell i com cuinar-los. En aquest llibre s’hi troben també altres recomanacions per a millorar la memòria, ja sigui per a afavorir un envelliment cerebral saludable o per a estudiar millor. Aquest llibre de cuina i salut està estructurat en dues parts: una de mes teòrica, escrita per Anna Paré, sobre la importància de l’alimentació per cuidar el cervell i com fer-ho, i una altra part mes pràctica, amb receptes de Pep Nogué.





Font: lacasadellibro