Els Peixos us plantejareu augmentar la família del 17 al 23 d’agost

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Possibles despeses per qüestions familiars. Desacords amb figures d’autoritat, però tu no et deixaràs intimidar. Tindràs somnis inspiradors, si pots intentar anotar-los, pot ser interessant.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estaràs atent i amb ganes de sortir i passar-ho bé. Dies de força popularitat. Planifiques unes vacances. És possible que et vingui de gust un lloc de muntanya, tot fugint de la calor.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Per fer uns diners hauràs de treballar de manera il·legal, vés amb compte. Possible atracció per una persona de característiques Venusianes, això és de formes amables, encisadora o artista.



Cranc



al 21 de juliol

Aquests dies voldràs trobar-te amb els amics i anar de celebració, més del que és habitual en tu. Hauràs d’afrontar alguns temes pendents relatius als fills. En l’amor vols compromís.



Lleó



al 21 d’agost

Moment excel·lent per les feines dirigides al públic. Tensions en algunes negociacions professionals. Segueixes cercant una filosofia de vida alliberadora i això et satisfà plenament.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Vols reprendre una activitat laboral que vas deixar pendent. Et sents inspirat i ple de sensibilitat. Si no saps expressar-ho, cerca una manera de sublimar-ho com l’art o l’escriptura.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

És possible que vulguis una escapada en solitari per posar en ordre les teves idees. Si tens parella, podeu entrar en una etapa on cadascú voldrà defensar la seva parcel·la de llibertat.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Trobades familiars que et faran pensar en el teu passat i et poden ajudar a gestionar algunes emocions. Bons dies en parella. Si hi havia problemes, en podreu parlar tranquil·lament.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estàs amagant sota l’estora algunes pors i emocions dures. Tard o d’hora hauràs d’afrontar-ho. A la feina pot haver-hi canvis o reestructuracions. Activitats esportives amb els fills.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

No responguis a les provocacions, perquè serà una pèrdua de temps i d’energia. Tens la intuïció a flor de pell i és possible que et sentis connectat amb les teves necessitats espirituals.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si convius amb altres persones, hauràs d’arribar a un acord per les qüestions més bàsiques de manteniment i neteja, doncs teniu diferents maneres de viure. Dies de gestions jurídiques.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tens moltes ganes d’augmentar la família, i ara pot ser el moment de plantejar-ho. Bons moments en l’àmbit laboral. Pots conèixer algú d’orígen estranger a la feina, que et farà “tilín”.