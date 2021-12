Títol: Els ocells. Observar-los. Comprendre’ls. Protegir-los

Escriptor/a: LUCHESI, Michel

Il·lustrador/a: Maud Bihan

Editorial: Cossetània

Col·lecció: La Meva Petita Guia de Natura

Pàgines: 95

Edat: a partir de 7 anys

Fidel a la seva línia editorial, Cossetània ens presenta una nova guia de natura que, aquesta vegada, va adreçada als joves aprenents d’ornitòleg. L’obra s’inicia amb uns capítols introductoris que orienten per a l’observació dels ocells, aporten idees per a l’elaboració de nius i menjadores i que inclou un apartat sobre com actuar en cas que trobem ocells que no es poden valdre per ells mateixos. Tanca aquesta primera part un capítol que tracta els efectes de la vida humana en la població d’ocells, des de la destrucció de l’hàbitat per l’escalfament global a la incidència de la caça furtiva.

A la segona part hi ha 35 fitxes descriptives dels ocells més comuns i d’alguns que no ho són tant. Cada fitxa ocupa dues pàgines enfrontades: a l’esquerra hi trobem una il·lustració de bona mida que reprodueix l’ocell en qüestió, amb la denominació en llatí, les seves dimensions i algunes indicacions sobre el seu hàbitat. A la part de la dreta, s’explica com és, què fa, què menja i s’adjunten algunes dades curioses sobre els seus costums. La il·lustració, de tall naturalista, reprodueix les tonalitats del plomatge amb encert, per bé que en algun cas, com el de la gralla, s’han aclarit els colors, potser per obtenir un contrast més evident. D’altra banda, el fet d’indicar les dimensions de cadascun dels ocells en centímetres potser resultarà excessivament abstracte per als primers lectors a qui es destina l’obra, i hauria estat més eficaç poder comparar les seves dimensions amb algun objecte fàcilment identificable. No obstant això, es compleix bé amb la seva funció de permetre identificar amb claredat les espècies.

Pel que fa a la tria de les espècies, com que es tracta d’una traducció del francès, se n’inclouen algunes no especialment comunes al nostre país, com és el cas de la graula, i en canvi no hi apareixen ni la gralla ni el corb, més habituals.

Com a bona guia, incorpora un sumari clar i ben detallat, un glossari on s’expliquen els termes més específics i un índex molt complet i funcional.

Mònica Baró / Clijcat / Faristol