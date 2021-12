La Somatropina és una hormona que té entre les seves principals funcions la d’augmentar l’alçada i la massa muscular, però també la de controlar el metabolisme del cos i reduir el greix. Aquesta hormona se segrega en el cervell, concretament en la base del crani.

Per a augmentar l’hormona del creixement de manera natural, no hi ha res millor que seguir aquests consells:

Dormir moltes hores i amb bona qualitat de somni, ja que precisament l’hormona HGH s’allibera en major mesura quan es dorm.

i amb bona qualitat de somni, ja que precisament l’hormona HGH s’allibera en major mesura quan es dorm. Menjar proteïnes de qualitat.

de qualitat. Fer exercicis d’alta intensitat com a esquats, flexions o CrossFit.

d’alta intensitat com a esquats, flexions o CrossFit. Evitar sucres .

. Mantenir una dieta equilibrada.

Encara que aquest dèficit és poc freqüent, si veiem que el nostre fill no creix normalment o ho fa a un ritme més lent que els altres nens de la seva edat, el millor és acudir a un endocrí perquè el valori. El metge farà una anàlisi de sang completa per a descartar possibles malalties o anomalies que impedeixin un creixement normal i farà una radiografia del canell per a comprovar l’edat òssia i el potencial futur de creixement.

En cas de detectar-se la manca d’aquesta hormona, començarà un tractament que consisteix a administrar un cop al dia aquesta hormona mitjançant injeccions subcutànies i anirà realitzant controls periòdics per a comprovar la seva eficàcia, modificant la dosi a mesura que passa el temps i segons l’efectivitat d’aquest.