Els nous representants del Comú de Canillo juren el càrrec

La nova corporació del Comú de Canillo amb Jordi Alcobé 5è per la dreta i Marc Casal 6è (Comú)

Plena de gom a gom, la sala del consell de Canillo ha acollit aquest dijous, la presa de jurament o promesa dels càrrecs electes del nou equip comunal. Tal com estableix la llei, durant el Dia dels Sants Innocents, s’ha constituït la corporació que governarà la parròquia durant els pròxims 4 anys, i que començarà el mandat el proper 1 de gener.

Per primera vegada, Jordi Alcobé serà el cònsol major de Canillo, i l’acompanyarà com a cònsol menor, Marc Casal, que repeteix legislatura. Aquest migdia, els dos caps de llista han estat escollits pel nou equip comunal com a principals representants per al mandat que anirà del 2024 al 2027. Durant l’acte, també s’ha formalitzat el nomenament de Sílvia Mandicó com a consellera major, de Miquel Casal com a conseller menor, de Sebastià Plaza com a capità, i de Misericòrdia Torres com a manadora.

La corporació entrant està formada per 10 consellers de Demòcrates per Andorra + Independents, única llista que es va presentar als comicis del passat 17 de desembre. L’equip està compost per Jordi Alcobé (cònsol major de Canillo), Marc Casal (cònsol menor) i els consellers Miquel Casal, Sebastià Plaza, Misericòrdia Torres, Sílvia Mandicó, Alexander Kinchella, Laura Riba, Joan Antoni Rodríguez i Cristel Torres.

En el seu darrer discurs com encara a cònsol, Francesc Camp ha fet referència als principals projectes que s’han desenvolupat sota el seu mandat com la integració de les societats ENSISA i EMAP a SETAP 365 amb la consecució del forfet únic a Andorra, la renovació del contracte de lloguer i les obres de remodelació del Palau de Gel, l’èxit del Pont Tibetà, la revisió del POUPC que, segons ha comentat, “marcarà tendència” en altres modificacions de plans d’urbanisme d’altres parròquies, l’adquisició dels terrenys del Camping Pla i Casa Federico, i la millora de la comunicació i proximitat amb la ciutadania amb 30 visites als veïnats i 5 reunions de poble, entre d’altres.

Al seu torn, el cònsol entrant, Jordi Alcobé, ha remarcat que “és un privilegi i un honor” ser el successor de Camp, tot fent un agraïment a la feina feta i el fet de prendre el relleu en la gestió amb “un Comú sanejat”. El canillenc ha elaborat un emotiu discurs orientat a les arrels i l’essència de Canillo, fent un tomb per la història i els avantpassats, i desglossant quines son les prioritats pels pròxims 4 anys.

Entre els aspectes que ha destacat hi ha el turisme verd amb la connexió entre turisme i natura, cultura i identitat; el suport a projectes d’innovació per a fer front al canvi climàtic, el ferm suport a l’agricultura i la ramaderia de la parròquia en el qual preveu donar continuïtat al projecte endegat en l’actual legislatura, i la planta de biomassa a Canillo per a promoure les energies renovables, així com la reducció dels costos energètics i, d’aquesta manera, afavorir a la neteja dels boscos de la parròquia.

L’acte de presa de jurament o promesa ha comptat amb un públic nombrós, format per autoritats, familiars, amics, mitjans de comunicació, i la presència destacada d’excònsols majors i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, entre altres representats institucionals. Durant la sessió, Francesc Camp, com a cònsol sortint, també ha agraït la tasca realitzada per tots els equips els darrers quatre anys, i ha animat als nous consellers a treballar amb compromís i responsabilitat per la parròquia.