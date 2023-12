La FAE organitza la Trobada de Nadal amb tots els seus esportistes

Imatge d’arxiu (artphoto_studio / freepik)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha organitzat avui dijous la tradicional Trobada de Nadal. L’acte informal ha tingut lloc aquesta tarda al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, on s’han donat cita tots els esportistes, entrenadors i patrocinadors de totes les seccions de la FAE, a més de representants públics. Així mateix, l’acte ha comptat amb la presència de la junta directiva de la Federació, que ha desitjat un any 2024 ple d’èxits per a totes i tots.

A les 19 hores han estat convocats al Prat del Roure escaldenc totes i tots els esportistes de la FAE, que han participat de les diferents sessions de fotografies amb cadascun dels equips que en formen part, i que han atès també les peticions de la premsa andorrana.

Així mateix, a l’acte han acudit els patrocinadors, col·laboradors i amics i amigues de la Federació Andorrana d’Esquí, sense els quals molts dels projectes esportius que realitza la FAE no es podrien dur a terme, a més de diferents representants institucionals com el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, o el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, que també són clau en el desenvolupament dels diferents projectes esportius de la Federació, així com membres del Comitè Olímpic Andorrà (COA), entitat amb què la FAE treball sempre de la mà.

D’aquesta manera, la FAE vol desitjar els majors encerts a totes les persones vinculades al món de la neu a Andorra, i per extensió a tot el país, que defensa, promociona i dona suport a l’esport nacional.