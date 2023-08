Vitamina D. Que no s’acabi mai

Roser Rodríguez Jerez

La gran majoria de les dones, per no dir gairebé totes, tenim dèficit de vitamina D. La raó és que no prenem el sol diàriament, tret de l’estiu, que és quan més ho podem aprofitar utilitzant protectors solars. També cal tenir en compte que les nostres dietes no cobreixen totes les necessitats, a no ser que prenguem aliments que suplementin la vitamina D.

Per això, actualment hi ha molts aliments enriquits amb aquesta vitamina, com els cereals per a esmorzar. S’afegeix a la llet, la soja i els iogurt. Aquests són dels pocs aliments que aporten calci i vitamina alhora. Segurament per aquest motiu, no sempre aconseguim mantenir el nivell que es considera adequat.

És una cosa que hem de vigila, ja que la vitamina D ens ajuda a absorbir el calci per a beneficiar els ossos, cosa que es tradueix en el seu enfortiment. Això sí, a l’estiu hem d’evitar les hores en què les radiacions solars tenen més intensitat (de les 9 a les 12 hores és una bona franja horària).

I una dada que potser desconeixeu: Si sou de les que es posa moreníssimes a la platja, (com jo personalment) no baixeu la guàrdia, perquè estar més morena no significa que el nostre cos tingui més reserves de vitamina D ja que precisament pot indicar tot el contrari, la dificultat per a absorbir les radiacions solars.

A partir dels 50 anys, hauríem de fer-nos una densitometria. És una exploració molt senzilla que ens permet avaluar la densitat mineral dels nostres ossos per a detectar el risc d’osteoporosi i actuar en conseqüència.

Us quedareu més tranquil·les!