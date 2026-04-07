Jocs en català: “3 Little Pigs”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “3 Little Pigs”.
Joc de taula infantil de caràcter cooperatiu en què els tres porquets han d’arribar a casa seva abans que el llop. Conté 11 peces grans de fusta, un tauler-puzle i una caseta 3D. “3Little Pigs” és un joc que està recomanat a partir dels 3 anys. El seu fabricant és Goula. Hi poden prendre part fins a 4 jugadors.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística
