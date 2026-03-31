Títol: Emily en París
Durada: 26 minuts
Gènere: Comèdia, drama
Creació: Darren Star
Intèrprets: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park
Temporades: 5 Capítols: 20
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
“Emily en París” és una sèrie del creador de Sexe A Nova York, que segueix Emily, personatge que abandona els abarrotats carrers de Nova York per a traslladar-se a París, la ciutat de l’amor. A la recerca d’un nou començament i treball, la protagonista ha estat contractada en una prestigiosa empresa de màrqueting, que busca un nou enfocament novaiorquès per a la companyia.
Els diferents costums i cultures xocaran dia rere dia, mentrestant, Emily s’adapta als reptes de la nova vida, a la vegada que fa malabarismes amb la seva carrera, les noves amistats i interessos amorosos.
