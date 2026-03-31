Viatge a Londres

Londres és una de les ciutats més cosmopolites d’Europa i, a la vegada, és la residència de la monarquia occidental més antiga, la família Reial Britànica. Alguns dels districtes més populars de Londres són:
Central London: el principal districte financer del Regne Unit i un dels més importants del món. Aquí hi trobem la Tower 42, un dels edificis més alts de la ciutat. També el Covent Gardent, on hi ha el carrer de les Estrelles.
West End: Principal districte per a l’oci i la compra. Trafalgar Square, Oxford Street, Regent Street, Picadilly Circus i el Soho són alguns dels indrets més emblemàtics.
West London: Amb els elegants districtes residencials, com Notting Hill. Les zones de Chelse, Kensington, Portobello Road i Kings Road es troben en aquesta zona.
East End: Proper a l’antic port de Londres, hi ha molts mercats pintorescos, com el Road Flowe Market.
South London: Comprèn districtes com Wimbledon i la zona de Greenwich, on hi ha un bonic parc i un concorregut mercat. La Torre de Londres, que acull les joies de la Corona, és una de les visites obligades a la ciutat. Com també ho són el Palau de Buckihham -residència reial-, el Palau St. James, el Palau de Kensington, la Badia de Westminster, el Big Ben, la Catedral de St. Paul, el Queen Victoria Memorial, Picadilly Circus -la plaça més emblemàtica de Londres-, Trafalgar Square, Greenwich…
En una ciutat tan dinàmica com és Londres, l’oferta cultural és amplíssima. D’entre els museus, cal fer referència al British, la Royal Academy of Arts, la Tate Gallery, la National Gallery, el Victoria & Albert Museum, la British Library, el Natural History Museum, Madame Tussaud’s, entre d’altres.
Els amants de les antiguitats i del disseny alternatiu, poden buscar pel carrer Kensington Church o el pintoresc Portobello Road, on també s’ubica un dels mercadets més populars de la capital londinenca. De mercats, és totalment recomanable la visita al Camden Market.
Una de les àrees més comercials de Londres és Kensington. Aquí trobem dos dels magatzems més famos de la ciutat com el Barker of Kensington i el Harrods.
Dades d’interès:
País
Londres és la capital d’Anglaterra i del Regne Unit. Ubicada a peus del riu Tàmesis i al sud-est de l’illa de Gran Bretanya
Idioma
Anglès
Població
8.866 milions (2024)
Moneda
La lliura anglesa
Clima
El clima a Londres és temperat oceànic, generalment, fresc i humit, amb boires freqüents i precipitacions. Els hiverns són freds i hi predominen la pluja i la neu; mentre que els estius també solen ser plujosos, amb temperatures moderades, amb mitjanes al juliol de 18 graus.
Cuina
Els llegums cuits i les carns guisades constitueixen la base de l’alimentació anglesa. Les empanades o ‘pies’ també formen part de la seva cuina. Per postres, són típics els pans de pessic amb fruits secs ‘cakes’. També són populars els ‘muffins’, ‘scones’ i ‘buns’, que se serveixen amb el te. Un dels menjars típics i populars són les ‘fish and chips’: peix amb patates fregides. El te de la tarda, és un costum molt arrelat.
