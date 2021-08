Els joves d’entre 12 i 15 anys ja poden inscriure’s per a rebre la vacuna contra la COVID-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres per a actualitzar la informació relacionada amb la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Ha destacat que després del repunt de casos d’ara fa unes setmanes, el nombre de nous infectats diaris segueix estabilitzant-se, així com la pressió sanitària. De fet, la taxa de reproducció d’aquest divendres se situa al voltant del 0,70.

En aquest sentit, el titular de Salut ha destacat que l’elevat seguiment del Pla de vacunació ha permès que la cinquena onada de la pandèmia no hagi afectat d’una manera tan marcada el país com sí que ho ha fet als estats veïns: “d’una banda, el fet de no aturar l’administració de vacunes i de l’altra, començar aviat a vacunar els joves a partir de 16 anys ens ha permès contenir més els contagis”. Així, ha recordat que el percentatge de cobertura sobre la població vacunable ja frega el 65% en el cas de la pauta completa; una xifra que supera el 75% si es té en compte els que han rebut com a mínim una dosi.

Precisament, Martínez Benazet ha anunciat que, a partir d’aquest mateix divendres, els joves d’entre 12 a 15 anys ja poden inscriure’s per a rebre el vaccí a la plataforma habitual –www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019–. L’Executiu obre la vacunació a aquest grup i la recomana especialment pels joves que tinguin un risc d’infecció greu per COVID-19 a causa de complicacions prèvies com malalties de risc o immunosupressió i pels que convisquin també amb persones vulnerables. Per a la resta, s’aconsella a les famílies que ho consultin amb el seu metge o pediatra referent.

El ministre també ha apuntat que la vacunació d’aquest grup d’edat s’iniciarà al mes de setembre i que els joves, o bé hauran d’anar acompanyats de pare, mare o tutor, o bé amb l’autorització signada per aquests i acompanyats de qualsevol altre adult. L’autorització ja pot descarregar-se a https://www.govern.ad/vacunacio.