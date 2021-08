L’ajuntament de la Seu d’Urgell anuncia que se celebrarà la Festa Major 2021

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit, després de valorar-ho molt, celebrar la Festa Major d’enguany. Durarà del dia 27 al dia 31 d’agost, i, com és habitual, també es faran els actes de la setmana prèvia.

La Festa major 2021 comptarà amb concerts per a tots els gustos, que se celebraran principalment al pavelló municipal, a la plaça Catalunya i a la plaça Camp del Codina, així com amb obres de teatre, espectacles de carrer, competicions esportives, gegants, activitats per als infants i el castell de focs, entre altres activitats. També acollirà les tradicionals atraccions, firetes i parades d’artesania. Algunes de les activitats que no se celebraran són el Ball Cerdà i els correfocs. Tampoc s’habilitarà la zona de casetes ni el seu escenari.

A causa de la situació d’emergència sanitària serà necessari reservar plaça de forma prèvia per a assistir a tots els actes amb públic i els accessos seran limitats.

La programació arribarà a les cases la setmana prèvia a la celebració de la Festa Major. També es podrà consultar tota la informació relativa a aquesta al web https://fmlaseu.cat.