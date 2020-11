Els fulards XXL

Encara que hi ha qui opta per les típiques bufandes, sembla que aquest hivern ve amb força la tendència de l’ús de fulards en mida gran, és a dir, el fulard XXL, una peça que queda molt bé si es porta conjuntada.

Aquest és un mocador gran que ens dóna diverses opcions d’abrigar-nos, des de només el coll, o cobrir el cap si fa vent, o per sobre de les espatlles, fins la part alta de l’esquena. Realment és una peça molt agraïda, ja que el seu teixit és còmode, agradablement calentó i us el podeu posar com millor us convingui i sempre queda bé.

Encara que sembli que és una peça per a dones d’edat avançada, res més lluny de la realitat, fins i tot aquest any ve com a tendència perquè les més joves també la utilitzin. I és que moltes marques s’han afegit a aquesta moda.

Alguns dels fulards que venen amb força són els que compten amb quadres, ja sigui en colors grana o vermells o bé fulards en un sol to, a ratlles o a colors. Però, també hi ha fulards negres amb estrelles, fulards estampats, llisos, etc.

En qualsevol cas, l’important és trobar el fulard adequat a l’estil de cadascuna.

Font: www.centromujer.es

Per Tot Sant Cugat