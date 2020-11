L’Ajuntament de la Seu aprova una moció per la viabilitat del centre associat de la UNED

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una moció per defensar la viabilitat del Centre Associat de la UNED al municipi. La proposta, presentada per Compromís, va rebre el ple suport de l’equip de govern (Junts i ERC), mentre que la CUP va recolzar els dos primers punts -que per tant es van acordar per unanimitat- i es va abstenir en el tercer, que insta a incorporar si cal una aportació del consistori per assegurar-ne el funcionament.

En la presentació de la moció, el portaveu de CxSeu, Òscar Ordeig, va defensar la importància de la formació a distància per a ciutats com la Seu, allunyades dels grans nuclis urbans. El conveni vigent amb la UNED es va signar el 1984 i va suposar l’arribada a la ciutat dels estudis universitaris. Més endavant també es van sumar a aquesta oferta la Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ordeig veu preocupant la reducció d’alumnes a la UNED els darrers anys, que qualifica de “dràstica”. En aquest sentit, creu que cal garantir que els socis del conveni vigent (Ajuntament, Govern d’Andorra, Diputació i UdL) es comprometin a seguir-hi col·laborant. Per això, creu que cal també afegir-hi aportació municipal si cal.

Des de l’equip de govern, l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, va mostrar el suport a la proposta però va afirmar no entendre’n el sentit, tenint en compte que ara fa tot just dues setmanes -el 20 d’octubre- hi va haver una junta rectora del centre de la UNED, presidida per ell mateix, en què es va refermar no només la continuïtat d’aquest suport sinó també un increment de l’aportació: les del Govern d’Andorra i de la Diputació de Lleida passaran dels 75.000 euros als 80.000 en tots dos casos; la de la UdL, de 45.000 euros a 55.000; i l’Ajuntament augmentarà la seva partida en 15.000 euros, passant així dels 105.000 que hi aporta actualment als 120.000, en concepte de subministraments. Cal recordar que les instal·lacions de la UNED a la Seu són al Centre Cultural Les Monges, de titularitat municipal. A aquesta reunió hi van prendre part la ministra andorrana d’Educació, Ester Vilarrubla; l’ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, i el diputat provincial Josep Ramon Fontdevila.

En aquest sentit, Fàbrega va reivindicar “l’aposta ferma de l’equip de govern per l’educació a tots els nivells, també l’ensenyament superior, com es farà amb els estudis d’INEFC”, i va recordar que en l’actual oferta postobligatòria de la Seu també s’hi ha d’incloure l’estrena, la legislatura passada, del Conservatori de Música dels Pirineus, que facilita l’accés d’estudiants de música pirinencs a la formació superior de l’ESMUC. Tornant a la UNED, el batlle urgellenc la va qualificar com “una magnífica oferta formativa, tant pels graus com per facilitar l’accés per a la universitat a majors de 25 o de 45 anys i pel programa UNED Sènior”. Tot i això, va remarcar que quan va arribar la UNED “era l’única oferta, i ara això ha canviat molt, especialment per l’aparició de la UOC i perquè ara els estudiants prefereixen d’altres tipus d’estudis en línia”. Sobre aquest punt, Fàbrega va exposar que aquesta darrera dècada, a tot l’Estat, la UNED ha passat de 250.000 a 143.000 alumnes (-31%) i el seu pressupost ha minvat un 10%, per la qual cosa “no és un problema només de la Seu, sinó que és un problema de tot l’Estat i de tots els governs centrals que hi ha hagut”. Finalment, l’equip de govern va esmentar que aquest mes passat la UNED ha tornat a agrair el suport de l’Ajuntament i que ja dóna per solucionada aquesta problemàtica, com també el fet que sempre se’ls facilita la promoció dels seus estudis, ja sigui amb anuncis o bé amb un estand propi a la Fira de Sant Ermengol.

Per la CUP, Bernat Lavaquiol es va mostrar a favor de recolzar una oferta formativa com la de la UNED, però va justificar l’abstenció al tercer punt perquè no entenien la petició d’una nova partida per part de l’Ajuntament quan ja n’existeix una i, a més a més, s’acaba d’acordar ampliar-la.

Al final del debat, Òscar Ordeig va agrair el suport de la resta de grups, tot i que va reiterar la “preocupació per part dels tutors per la continuïtat dels estudis i per la davallada d’estudiants“. Ordeig hi va afegir que són “conscients de la major oferta actual”, però assegura que a la Seu “la davallada ha estat més alta que la mitjana” i conclou que cal “contribuir que la UNED segueixi a la Seu, perquè “tenir estudis a distància ens pot fer diferents”.