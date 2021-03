Encara que originaris dels països del mediterrani, concretament de la zona de l’Antic Egipte, van ser els romans els encarregats d’introduir els espàrrecs a les nostres contrades. Els espàrrecs són una verdura pertanyent al grup de les lilícees, família a la qual també pertanyen les cebes i els porros.

La diferència bàsica entre els espàrrecs blancs i els verds radica en la forma en com es conreen i en el moment en què es recol·lecten. Els blancs creixen sota la terra i per això no desenvolupen clorofil·la (pigment responsable del color verd dels vegetals). Els verds, per contra, anomenats també bladers, negres o amargs, es deixen més temps en l’esparreguera, creixen per fora i en contacte amb la llum del sol i són tallats quan aconsegueixen almenys una mesura de 15 cm. Encara que tots dos comparteixen la majoria dels beneficis, els verds tenen més vitamines i nutrients.

Vegem algunes de les seves moltes propietats:

La seva composició és d’un 94% d’aigua , per la qual cosa té un contingut calòric molt baix, el que el converteix en un aliment apte per a dietes de control de pes.

Millora les defenses, ideal per a persones que sofreixen d'anèmia.

Disminueix el sèu de la pell, per la qual cosa és molt útil en la lluita contra l’acne.

Evita i disminueix la caiguda del cabell.

Són antioxidants gràcies a la vitamina C i als betacarotens presents en la seva composició.

Alt contingut de potassi, actuant de diürètic que ajuda a eliminar líquids i impureses de l'organisme.

Conté molta fibra, vitamines A, B i C i minerals com el ferro, el calci, el fòsfor i com hem vist, el potassi.

Millora la circulació sanguínia.

Protegeix el sistema immunitari.

Renova la pell i combat l'envelliment.

Si bé naturals contenen més vitamines i un increïble sabor, l’avantatge de consumir-los en llauna o pot està en la seva llarga conservació, la seguretat alimentària a la qual estan sotmesos que ens garanteix un producte de qualitat i la seva comoditat, ja que estan llestos per al consum i ens treu de moltes dificultats. A més, permet poder menjar-los en qualsevol moment de l’any.

En el cas que els comprem naturals, podem conservar-los més temps en la nevera si s’introdueixen ficats en una bossa de plàstic, si bé es recomana consumir-los en els tres primers dies per a aprofitar al màxim el seu sabor.