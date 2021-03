Rechapados Ferrer, l’empresa catalana darrere de l’èxit de ‘Gambito de Dama’

Gambito de Dama es va convertir en una de les sèries més exitoses del 2020. Va trencar tots els rècords d’audiència, amb més de 60 milions d’usuaris durant els primers 28 dies d’emissió a Netflix. La història de Beth Harmon com a prodigi dels escacs va captivar milions de persones a tot el món i ha disparat l’interès en aquest joc. I darrere d’aquest èxit hi ha una empresa catalana, amb més de seixanta anys d’història.

Molts dels taulells d’escacs que apareixen a la sèrie estan fabricats a Catalunya per Rechapados Ferrer, amb seu a La Garriga. Una empresa que va començar a fabricar taulells als anys 60 per “casualitat” i que des de l’emissió de Gambito de Dama ha disparat exponencialment les seves vendes. “Una bomba”, reconeix David Ferrer, tercera generació i gerent de la companyia. El 2019, van vendre unes 20.000 unitats a tot el món i durant les primeres setmanes del 2021 ja tenen comandes per fabricar-ne 40.000.

Però la tria de Rechapados Ferrer per Gambito de Dama no va ser una casualitat. L’empresa catalana és un dels líders mundials en la fabricació de taulells d’escacs, per la seva qualitat. Entre altres, fabriquen els que s’utilitzen en els campionats del món. I el 98% de la seva producció s’exporta a països de tot el món, des d’Austràlia fins als Estats Units, passant per Nova Zelanda o el Japó.

La clau, explica Ferrer, és la qualitat de les fustes que seleccionen i la producció pràcticament artesanal: “Els processos són manuals i els mirem un a un. Cada taulell és una peça única”. A més, també els personalitzen segons les peticions dels clients. Disposen de més d’un miler de referències.

L’èxit de la sèrie

A Rechapados Ferrer no sabien que Gambito de Dama havia triat els seus taulells per a la sèrie. Va ser un treballador de la fàbrica que ho va descobrir en el tràiler. I després de saber-ho, tampoc es podien imaginar el desmesurat èxit que ha tingut una sèrie dedicada al món dels escacs. “Era impensable”, reconeix Ferrer. “La cultura dels escacs s’ha disparat, és una bestiesa”, apunta. Gràcies a la sèrie, milers de persones s’han animat a jugar als escacs, petits i grans.

David Ferrer: “La gent volia els taulells de Rechapados Ferrer”

“I la gent volia els taulells de Rechapados Ferrer”, destaca el seu gerent. A poc a poc es van adonar que Gambito de Dama no era una sèrie qualsevol i que les seves repercussions serien gegants. De fet, els seus taulells ja havien sortit en altres pel·lícules, però mai havien tingut aquesta magnitud.

“Acabàvem d’entregar les comandes de Nadal als nostres clients. Al cap de dues o tres setmanes, un client ens va tornar a repetir la comanda. Vam pensar que era molt estrany. I després va passar el mateix amb altres clients”, recorda. Així va ser com van veure que l’èxit de la sèrie els estava impulsant i va esgotar tots els seus estocs. “Els nostres clients ens deien que la sèrie els deixava sense estoc”. Una publicitat impagable i que els ha arribat de manera gratuïta.

Morir d’èxit

Però aquest creixement exponencial també és perillós, i més per a una fàbrica que tenia 12 treballadors i on el treball artesanal i la producció limitada eren la bandera per assolir una gran qualitat. “Tothom es pensa que és molt maco, però no tant. Se’ns ha fet una mica gran”, explica Ferrer, que apunta que han hagut de reflexionar com podien gestionar aquest èxit “sense petar”. “Entren més comandes de les que podem fabricar, ja hem allargat els terminis d’entrega”, afegeix. De moment, han contractat dos treballadors més.

La qualitat com a bandera

“La qualitat ens limita fer grans produccions”, destaca Ferrer. En aquest sentit, tenen clar que mantindran la seva aposta, sense tornar-se bojos. De fet, les característiques dels seus taulells són el que els va convertir en un referent en el món dels escacs durant més de cinc dècades. Un temps en el qual l’estabilitat era la norma, tot i que cada any sempre venien més unitats que l’anterior.

El 2020, entre la sèrie i el confinament, que també va fer augmentar la venda dels taulells, va ser una “bomba”. Un creixement que no creuen que es mantingui tan disparat.

Més enllà dels escacs

Però la història de Rechapados Ferrer no ha estat sempre vinculada als escacs. L’empresa va ser fundada per l’avi de David Ferrer als anys 50. Feia taulells rexapats de fusta per a la indústria del moble i la decoració. Una àrea de negoci que encara mantenen i que fins ara representava al voltant del 60% de la seva facturació, principalment amb clients locals.

Però als 60 van iniciar-se en els escacs, tal com explica Ferrer: “Van començar amb els taulells d’escacs de rebot. Un distribuïdor de joguines de prop nostre fabricava fitxes de fusta, però els taulells que comprava eren de plàstic. Ens va proposar fer taulells de fusta tallada laminada”.

David Ferrer: “Som un dels fabricants més importants del món en escacs”

A partir d’aquí, van anar a fires del joc i van anar obrint mercat per tot Europa. Els seus taulells agradaven molt per la seva qualitat i els clients anaven creixent. “Avui dia som un dels fabricants més importants del món en escacs”, sentencia. I amb la sèrie han explotat definitivament i, segurament, aquest 2021 els aporti més facturació aquesta branca que l’original.

Per Bernat Bella