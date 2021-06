De rei a emperador

Sembla que Burger King, com Napoleó en el seu moment, aspira a convertir-se en “Burger Emperor”. Aquests dies, a la ciutat alemanya de Colònia, tenen previst obrir un Burger King completament vegà per estudiar la possibilitat i acceptació d’un establiment on, amb la imatge tradicional, es mengi exclusivament vegetarià.

De fet, l’aposta estrella d’aquest establiment sembla que serà el Long Chicken Patty, un clàssic entrepà de pollastre, però fet amb proteïna vegetal arrebossada, regada amb maionesa vegana i ubicada entre les meitats d’un panet llargarut encimbellat per les tradicionals llavors de sèsam més o menys torrades. Queda per veure si aquesta alternativa vegana incorporarà alguna mena de “formatge vegetal” -com els que ja circulen fets a base de coco i midó- per completar l’estètica tradicional de la casa. Tot sembla doncs indicar que, de la mateixa manera que abans hi havia restaurants de carn i restaurants de peix, aviat podem acabar tenint hamburgueseries animals i vegetals.

Perquè fins ara, el que havia fet la firma nord-americana era incorporar a la carta tradicional, “carns veganes” més o menys reeixides, com ara els nuggets vegetals, la Rebel Whopper o la Impossible Whopper, les quals ja fa uns quants mesos que se serveixen als taulells d’alguns dels seus establiments. Subtils insinuacions pensades bàsicament pel mercat europeu, molt menys carnívor que el nord-americà, que fins i tot fa dels entrecots gegants un signe d’identitat nacional.

Però, no ens enganyem, l’amenaça real d’aquest nou menjar que ara ens enlluerna, està en el grau de manipulació que requereixen tots aquests productes en la seva elaboració. Una manipulació que per un costat ens posa en risc de contaminació bacteriana, mentre per l’altre ens modifica l’estructura molecular dels aliments sense que, per ara, tinguem consciència clara de la seva perillositat o innocuïtat. Però la moda mana i demana. I com que no podem augmentar i abaratir prou la producció d’aliments naturals, recorrem a la “meravellosa” tecnologia. Que probablement no actua de mala fe, però que, com Napoleó, si ha de renunciar als seus principis democràtics per poder arribar a ser coronat emperador, no ho dubtarà ni un moment.