Els comerços de Lleida ofereixen una experiència immersiva amb RA

Un home usant Internet a través del mòbil (AMIC)

La Generalitat de Catalunya, Mobile World Capital Barcelona i l’Ajuntament de Lleida han presentat, recentment, amb un recorregut pel centre, el projecte pilot amb tecnologia 5G que busca dinamitzar el comerç local oferint contingut d’interès a la ciutadania. A través de la tecnologia immersiva i la realitat augmentada (RA), els usuaris poden endinsar-se en llocs històrics de la ciutat i conèixer les botigues de l’Eix Comercial d’una forma participativa i a través de l’experiència.

La iniciativa es va posar en marxa el 22 de desembre i s’allargarà fins al 30 de gener. El projecte “Eix Comercial AR” no només demostra la capacitat transformadora de la Realitat Augmentada en el context comercial, sinó que també representa un impuls significatiu per a la visibilitat dels negocis locals. A més, el projecte valida la infraestructura de tecnologia 5G a l’Eix Comercial de Lleida, ja que tot el contingut es descarrega de manera immediata des del núvol, garantint una experiència fluida.

El projecte pilot ha estat desenvolupat per l’empresa Invelon Technologies dins de l’Àrea 5G Ponent, que compta amb la Cambra de Comerç de Lleida, la Diputació de Lleida, la Paeria de Lleida i Invelon com a promotors locals. L’Àrea 5G Ponent s’inscriu en la iniciativa Àrees 5G que impulsa la Generalitat de Catalunya, Mobile World Capital Barcelona i la Fundació i2CAT amb l’objectiu de crear espais territorials on s’agreguin diferents iniciatives orientades a promoure la tecnologia 5G com una tecnologia facilitadora.

La presentació del pilot, va tenir lloc al centre de Lleida, i va comptar amb la participació de Liliana Arroyo Moliner, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya; Pilar Bosch, regidora de Cultura i Promoció de l’Ajuntament de Lleida; Eduard Martín, CIO de Mobile World Capital Barcelona, i Alan Navarro, Business Developer d’Invelon Technologies, l’empresa que ha desenvolupat l’aplicació i amb la presència d’Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació de Lleida, Blanca Siurana, responsable de comerç de la Cambra de Comerç de Lleida, i Artur Serra, codirector de la Fundació i2Cat.





Millorar l’experiència de l’usuari

Els comerços adherits a la iniciativa estan situats a l’Eix Comercial de Lleida, en concret, als carrers Democràcia, Magdalena i Cardenal Remolins. L’aplicació mòbil “Eix Comercial AR” és una prova de concepte sobre com la tecnologia de Realitat Augmentada pot impulsar i dinamitzar l’experiència comercial a Lleida. Gràcies a una aplicació (app) els usuaris poden gaudir d’animacions aplicades a l’emblemàtica estàtua lleidatana d’Indibil i Mandoni, que han estat realitzades amb tecnologia de seguiment facial i corporal. Una funcionalitat destacada és la invitació d’Indibil a explorar diverses botigues històriques i de renom de l’Eix Comercial de Lleida.

A més de l’estàtua d’Indibil i Mandoni, la proposta també inclou la botiga històrica “Lo Baratillo”, on els usuaris poden rememorar totes les joguines penjants dels balcons. La ciutadania també pot interactuar amb 3 establiments de l’Eix Comercial de Lleida: Calçats Giró, Flors Carol i Foto Estil. Aquests establiments es presenten mitjançant representacions hologràfiques dels seus propietaris, actuant com a personal shoppers, i apareixent virtualment a través del telèfon dels visitants, superposats a la façana de cada local.

Dins de les botigues, es poden apreciar elements 3D distintius de cada establiment, integrats mitjançant Realitat Augmentada. Aquest contingut es penja en un entorn web senzill que permet als comerciants carregar el contingut desitjat i crear aparadors completament dinàmics i digitals. El contingut es pot consumir en Realitat Augmentada i amb vídeos 360°. Un cop consumit el contingut, l’usuari pot participar en un Quiz (un joc) relacionat amb la informació rebuda. Completar aquest Quiz li permetrà obtenir una insígnia dins de l’aplicació, afegint una capa de gamificació a l’aplicació mòbil.





Per Tecnonews