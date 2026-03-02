Els CAP, centres d’atenció primària

Actualment, tot canvia, això és una constant en la vida. Uns canvis es noten més ràpidament, altres necessiten més temps. Avui parlarem dels canvis en els CAP. Especialment de dos canvis que he descobert fa poc més d’un mes: la nutrició i la psicologia. Aquests dos temes han desenvolupat qüestions molt interessants. Els CAP actualment fan grups tant en nutrició com en psicologia. En el primer cas et sorprendrà que quan vas a la nutricionista ni tan sols et pesarà. Et convida a assistir a un grup on t’explicaran com menjar correctament, què cal mirar en les etiquetes, com ens afecten les emocions a l’hora de menjar, etc. Una qüestió que a l’inici et confon, però que agraeixes després i molt.
Gràcies a la Sílvia, la meva nutricionista per a recordar-me coses sobre el menjar i ensenyar-me’n de noves. A la Júlia, la psicòloga, haig d’agrair-li el grup de benestar emocional en el qual em va ficar. Mai hauria cregut que qualsevol de les dues opcions en grup fossin bones. Vaig anar-hi més per curiositat que per res. La sorpresa apareix en passar les setmanes. Les sessions, una vegada per setmana, són d’una hora, hora i mitja. Les setmanes passen i, a poc a poc, vas reaprenent i coneixent noves coses. Sempre és interessant aprendre. Així que vull recomanar-vos, a tots els que us puguin interessar aquests temes, que us acosteu al vostre CAP i pregunteu per tots dos grups. Quedareu altament sorpresos. Animeu-vos a provar-ho.
