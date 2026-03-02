Recepta de creps casolanes

Una crep és un dolç fet fonamentalment de farina de blat, amb el qual s’elabora una massa en forma de disc. Se serveix habitualment com a base d’un plat o postres tot aplicant-hi tota mena d’ingredients dolços o salats. Els ingredients comuns d’aquesta massa cuita són: farina, ous, llet, mantega i sucre.
Ingredients (per a unes 10 creps):
- 250 g de farina
- 500 ml de llet
- 2 ous
- 1 cullerada de sucre (opcional, si són dolces)
- 1 pessic de sal
- 25 g de mantega fosa (o un raig d’oli suau)
- Mantega o oli per a untar la paella
Preparació:
- Barreja els ingredients líquids.
En un bol gran, bat els ous amb la llet i la mantega fosa.
- Afegeix els ingredients secs.
Incorpora la farina, el sucre i la sal. Barreja-ho tot amb unes varetes fins que quedi una massa fina i sense grumolls.
(Si vols, pots passar-la per la batedora elèctrica (túrmix) perquè quedi més llisa.)
- Deixa reposar la massa.
Cobreix el bol i deixa’l reposar uns 30 minuts a temperatura ambient. Això ajuda que la farina s’hidrati bé.
- Cuina les creps.
Escalfa una paella antiadherent i pinta-la amb una mica de mantega o oli.
Aboca-hi una mica de massa (aprox. mig cullerot i gira la paella per a repartir-la uniformement.
- Gira la crep.
Quan les vores comencin a desenganxar-se i apareguin bombolles, gira-la amb una espàtula. Cou-la uns segons més per l’altra banda.
- Repeteix el procés.
Fes el mateix amb la resta de la massa, untant la paella amb una mica més de mantega si cal.