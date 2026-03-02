Recepta de creps casolanes

Un plat amb creps (Getty Images)
Una crep és un dolç fet fonamentalment de farina de blat, amb el qual s’elabora una massa en forma de disc. Se serveix habitualment com a base d’un plat o postres tot aplicant-hi tota mena d’ingredients dolços o salats. Els ingredients comuns d’aquesta massa cuita són: farina, ous, llet, mantega i sucre.

Ingredients (per a unes 10 creps):

  • 250 g de farina
  • 500 ml de llet
  • 2 ous
  • 1 cullerada de sucre (opcional, si són dolces)
  • 1 pessic de sal
  • 25 g de mantega fosa (o un raig d’oli suau)
  • Mantega o oli per a untar la paella



Preparació:

  1. Barreja els ingredients líquids.
    En un bol gran, bat els ous amb la llet i la mantega fosa.

  2. Afegeix els ingredients secs.
    Incorpora la farina, el sucre i la sal. Barreja-ho tot amb unes varetes fins que quedi una massa fina i sense grumolls.
    (Si vols, pots passar-la per la batedora elèctrica (túrmix) perquè quedi més llisa.)

  3. Deixa reposar la massa.
    Cobreix el bol i deixa’l reposar uns 30 minuts a temperatura ambient. Això ajuda que la farina s’hidrati bé.

  4. Cuina les creps.
    Escalfa una paella antiadherent i pinta-la amb una mica de mantega o oli.
    Aboca-hi una mica de massa (aprox. mig cullerot i gira la paella per a repartir-la uniformement.

  5. Gira la crep.
    Quan les vores comencin a desenganxar-se i apareguin bombolles, gira-la amb una espàtula. Cou-la uns segons més per l’altra banda.

  6. Repeteix el procés.
    Fes el mateix amb la resta de la massa, untant la paella amb una mica més de mantega si cal.

