Els Bessons solucionareu els problemes de treball del 21 al 27 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tot serà com desitges i gaudiràs intensament tant de la teva família com dels amics en aquestes festes. Treball: amb les ganes que tens d’acabar una tasca que se t’està resistint, faràs les hores que facin falta per acabar abans del cap de setmana.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El teu toc especial de creativitat serà la nota que donarà color a aquestes festes. Comparteix aquests moments intensos amb qui t’estima. Treball: les presses per complir amb els compromisos socials poden provocar problemes amb les tasques laborals.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La complicitat serà el teu millor argument a l’hora de demostrar el teu afecte a algú que està molt necessitat de suport. Treball: la solució als teus problemes professionals arribarà de forma inesperada, en l’últim moment. Relaxa’t i tot anirà bé.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Mostra’t espontani, deixa que tot flueixi, no imposis les teves regles i tot sortirà bé. Treball: la tensió està bloquejant el teu olfacte i la teva creativitat. Relaxa’t i deixa que cada circumstància es desenvolupi al seu ritme; si forces les coses, no sortiran bé.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Un compromís et té a l’espectativa. Estigues segur en el terreny amorós, tu ets un seductor/a que confia en el seu poder personal. Treball: l’aclaparament davant una situació laboral que et sembla injusta no és el que t’ajudarà a trobar una solució. El canvi arribarà.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Una mala suposició no es compleix, per la qual cosa has d’alegrar-te i procurar que et serveixi de lliçó quan en comptes de transmetre esperança optes pel contrari. Treball: no és una setmana molt fructífera, així que pren-te les coses com vénen i procura relaxar-te.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Que ningú et doni la festa, si algú del teu entorn està poc motivat per passar-ho bé, tu posa-li més humor i amor a les circumstàncies. L’optimisme és la millor teràpia. Treball: tindràs molts encàrrecs professionals, però això no t’impedirà passar-t’ho bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Saps que t’estimen; per tant, no dubtis, no t’emboliquis amb pensaments negatius que enfosqueixen la teva relació. Treball: algú et suggerirà que deixis de banda els assumptes que no t’incumbeixen. Et costarà acceptar-ho però acabaràs adonant-te que és el millor.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estaràs més sensible que de costum i això et permetrà gaudir més de l’amor. Canvia el que deteriora la teva qualitat de vida. Treball: dirigeix els teus esforços cap al que saps que pots aconseguir, no alimentis la teva ment amb utopies. Missions impossibles, millor no.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Són moments de gran intensitat emocional, que el teu cor percebrà com una benedicció. L’emoció que visquis aquests dies et generarà noves expectatives. Treball: comprovaràs l’abast dels teus bons consells i et sentiràs orgullos.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Has de passar pàgina i reconsiderar un enfrontament. Sana les teves emocions. Fuig de l’estrès i no somatitzis cap situació que altera els teus nervis. Treball: si has de treballar més del normal, pensa en el benefici, o en cas contrari t’amargaràs.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Quan les paraules no surten del cor, més val que no s’expressin. Opta per la via de la diplomàcia. Treball: la comunicació és el que millor se’t donarà. Aprofita-ho per llançar propostes que poden afavorir els teus negocis.