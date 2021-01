Els Bessons heu de passar de les ofenses de l’11 al 17 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Estaràs molt pendent d’una persona que necessita la teva atenció. Els teus desvetllaments l‘ajudaran a remuntar el vol. Treball: continues estant actiu i ocupat, i amb aquesta facilitat resoldràs de forma eficaç tot el que tens pendent.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Ets tossut/da, tenaç fins a la sacietat quan desitges aconseguir el que et proposes. Aquesta és la postura que t’ajudarà a aconseguir metes en el terreny sentimental. Treball: un tema extra et canviarà els plans abans del cap de setmana. Et recompensaran.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Passa de les ofenses, només et fastiguegen si deixes que t’afectin. Hi ha moments en què has d’encaixar alguna derrota i sortir reforçat de l’experiència. Treball: comprova tots els detalls abans de donar per bona la tasca. Les presses juguen males passades.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Aprofita els moments de solitud per estar més amb tu mateix. Comença a estimar-te una mica més. Treball: si no et sents amb forces per prendre una decisió laboral que t’incomoda, deixa-ho per a més endavant. No forcis les coses, fia’t de la teva intuïció.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

El que més pot fastiguejar-te aquesta setmana és canviar de plans quan ja ho tens tot muntat. Les casualitats no existeixen; possiblement trobis sentit al que passa. Treball: si defenses a crits les teves idees, no serveixen. Valora la teva situació.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Una situació familiar tibant no es resol donant un cop de porta o passant del tema. Afronta el repte de buscar una solució amorosa. Treball: el difícil és mostrar les teves habilitats. Però tingues cura amb no caure en una ambició desmesurada. Sigues més modest.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Setmana d’enamorament fulminant. La passió pot sorgir en qualsevol moment i lloc. Sorprèn-te. Treball: si pots fer alguna cosa per ajudar als teus companys de treball no deixis de fer-ho. La teva compassió pot fer molt pels altres.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si estàs enganxat a algú que no et correspon, és un bon moment per fer creu i ratlla. Treball: no treguis conclusions abans d’hora, no siguis mal pensat. La teva tendència a veure les coses pitjor del que estan et confon.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Fixa’t més en els detalls que té la gent amb tu i en concret la teva família. Pel fet de tenir-los sempre al costat no ho valores prou. Treball: resols assumptes molt de pressa quan vols ser eficaç, però vigila amb els detalls sense importància però vitals.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Les teves paraules seran bàlsam per a les oïdes i el cor de la teva parella, que necessita en aquests moments més atenció. Treball: aquesta és una setmana en la que tot encaixa, les previsions se superen i els mèrits es reconeixen.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Insisteix quan sentis que la persona amb la que estàs compartint et diu que no necessita la teva ajuda; en realitat, el que li fa por és atabalar-te. Treball: si has estat de baixa i t’estàs reincorporant no corris, precipitar-te no t’ajudarà.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Una amistat pot estar convertint-se en alguna cosa molt més íntima, però et frena la por a donar el pas. Dóna ales al teu desig. Treball: pots comprovar que quan estàs segur de tu mateix, acabes cristal·litzant els teus desitjos.