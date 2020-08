Els actes previs de la Festa Major 2020 de la Seu començaran el pròxim dilluns 24 d’agost

La Seu d’Urgell prepara la seva Festa Major més atípica que començarà el dilluns 24 d’agost amb els actes previs i s’allargarà fins al dilluns 31 d’agost. Entre els actes previs destaquen el Teatre de Festa Major, ‘Moltes Gràcies’ amb Quim Masferrer que es durà a terme el dijous 27 d’agost a partir de les 19 hores pels carrers de la Seu o el Concert Familiar de Festa Major de reggae per a xics amb The Penguins el dimarts 25 a les 19 hores a la plaça Catalunya.

El dilluns 24 d’agost hi haurà cinema a la fresca amb la pel·lícula ‘Yesterday’ a les 22 hores a la plaça dels Oms. El toc còmic anirà a càrrec d’Edu Mutante amb el monòleg ‘Imitólogos’ el dijous 27 a les 22 hores a la plaça Catalunya. El Teatre de Festa Major d’enguany anirà a càrrec de la companyia Teatre de Guerrilla, amb Quim Masferrer al capdavant, presentant l’espectacle itinerant ‘Moltes Gràcies’ en què el presentador català fa seva l’expressió ‘Si no podem anar al teatre, el teatre ve a nosaltres’. Es durà a terme pels carrers de la Seu a partir de les set de la tarda i es podrà seguir en línia. Pel seu caràcter itinerant, aquesta activitat no precisa d’inscripció prèvia.

La Caravana Cultural d’Òmnium s’instal·larà el dimecres 26 d’agost a la plaça dels Oms a partir de les sis de la tarda i fins a les onze de la nit. El programa començarà amb l’espectacle d’animació infantil ‘Dones de circ’. A les 19 hores es farà la presentació del llibre ‘Les amistats traïdes’, Premi Sant Jordi 2020, amb la presència de l’autor, David Nel·lo, i la intervenció de Laura Casanovas. A les 20 hores es durà a terme un debat sobre l’actualitat. La jornada finalitzarà amb una sessió de cinema a la fresca a partir de les 21:30 hores amb el Festival Confitats en Curt. Durant la tarda hi haurà food truck i s’instal·larà l’exposició ‘El mapa de la repressió’. Aquesta activitat no requereix inscripció prèvia però hi haurà control d’aforament en tot moment.

El dimecres 26 d’agost a les 20:30 hores, s’estrenarà l’obra de Teatre al carrer: Cyrano de Bergerach a càrrec de Pirineus Creatius al Parc del Valira. El drama heroic d’Edmond Rostandt està ambientat al segle XVII i és considerada com una obra transgressora i avançada a la seva època. L’obra es representarà diàriament fins al dilluns 31 d’agost en el mateix horari. Les entrades ja estan disponibles i cal reservar-les directament al web: https://vivetix.com/entradas-cyrano-de-bergerac

Totes les activitats són gratuïtes, però l’aforament és limitat a causa de la situació sanitària i algunes requereixen reserva prèvia. Les inscripcions es podran formalitzar a partir del pròxim dilluns 17 d’agost a través del web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a l’enllaç http://agenda.laseu.cat/cultura/. És el cas del cinema a la fresca amb la pel·lícula ‘Yesterday’, el concert de reggae per a xics amb The Penguins i el monòleg d’Edu Mutante ‘Imitólogos’. Cal afegir que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vetllarà per a fer complir les mesures sanitàries de prevenció en cada un dels actes.