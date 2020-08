Belén Montero s’estrena com a novel·lista amb ‘Cloacas de Lujo (Caso Ciru)’

Cloacas de Lujo (Caso Ciru) fa poc que ha vist la llum. És la primera novel·la de Belén Montero, una malaguenya establerta a Andorra, on va arribar amb 17 anys. La història transcorre entre Barcelona, Bilbao i un poble de la Serranía de Ronda, “meravellós”, d’on és originària Montero. Dos agents de policia i una hacker es vinculen en una investigació d’un negoci furtiu de tràfic d’òrgans.

La novel·la surt de pensar què hi pot haver darrere de la desaparició d’una persona sense que mai més se’n sàpiga res i el cas quedi obert. “Penso que darrere hi ha una xarxa” diu Montero, que deixa clar però que la novel·la “me la he inventada”, que és tot ficció i els personatges són fruit “totalment de la meva imaginació”.

Assegura que li “encanta” escriure. De fet, ella de sempre que ha escrit. Ho feia per a ella mateixa, no tenia pressa, i ho feia després de la feina i de fer la vida social i familiar com qualsevol altra persona fa. Així que “aquesta novel·la s’ha escrit de nit”, explica Montero. I va arribar a un punt en que va decidir que la volia publicar. Això també ho fa a nivell personal, i el llibre és autoeditat. I té clar que passi el que passi, “seguiré escrivint, és que m’agrada molt”, manifesta.

Ara que, anirà bé. Segons destaca l’autora, l’informe de lectura realitzat per la editorial diu que la novel·la “té gairebé tots els ingredients, només li falta l’humor”. Així, en la sinopsi es defineix com una “novel·la negra moderna, carregada d’intriga, suspens, passió, assortida d’erotisme, desamor i una gran dosis d’adrenalina”. Què n’han dit els lectors? Que la història enganxa des de la primera fulla i al final et quedem amb ganes de més, segons ha revelat Montero a Fòrum.ad. I que ja esperen la segona obra, en la qual ja treballa l’escriptora.

El llibre ha estat editat per l’editorial Círculo Rojo i la primera edició compta amb un miler d’exemplars. Properament se’n farà una presentació oficial, però mentrestant, aquell qui ho vulgui pot adquirir aquesta opera prima de Montero a qualsevol llibreria del país.