Els 4 plans de l’estiu al Camp de Tarragona

Quan penses en desconnectar, normalment t’imagines deixant l’asfalt i descobrint muntanyes, boscos, rius, mars i cels estrellats a mitjanit. Però si aquestes imatges comencen a venir-te al cap, el problema està servit. Has de triar! Mar o muntanya? Cultura o oci? Món salvatge o civilitzat? Però saps què? No fa falta que tiris una moneda a l’aire, pots tenir-ho tot. Des d’una nit romàntica en un poble perdut a les muntanyes de Prades a una de les millors platges del Mediterrani. T’oferim propostes de cinema a la fresca, un viatge en el temps i els millors banys al mar!

1. Les platges més verges

Són molts els que somien que arribi l’estiu per fer les maletes i viatjar fins a una platja paradisíaca. El que potser no saben és que no cal allunyar-se del nostre territori per gaudir de platges d’arena fina i aigua turquesa. En aquest article trobareu un recull de les 10 millors cales del Camp de Tarragona on passar un gran dia de sol i aigua. N’hi ha per a tots els gustos; salvatges o semiurbanes, nudistes o tèxtils, amb serveis o sense, d’accés senzill o tortuós, algunes amb molta aglomeració i d’altres més tranquil·les… Si sou més de platges, també podeu optar per alguna d’aquestes.

2. Visites als cellers

Enguany catorze cellers de la DO Tarragona han decidit unir esforços i han preparat un munt d’activitats que han de servir per donar el tret de sortida a la temporada enoturística després de la paràlisi dels darrers mesos pels efectes de la Covid-19. La nostra vinya, el vostre jardí (#enoturismedotarragona) és el nom de la festa que ofereixen aquests cellers per acostar al públic la seva activitat. Els paisatges vitivinícoles són llocs ideals per fer-ho durant aquesta època amb propostes a mitja tarda, en la majoria dels casos, que permetran veure la posta del sol tot gaudint de la natura, dels vins de cada celler i també d’altres projectes agroalimentaris de la zona. Si sou més de Priorat, podeu quedar-vos a dormir en algun dels allotjaments rurals d’aquesta bonica comarca i provar les DOQ Priorat i Montsant amb una tradició familiar que encara es conserva.

3. La Tarraco Romana

Fins al 9 de setembre, els qui vulguin viure unes vacances diferents en família podran fer-ho amb la proposta Vacances a Tàrraco, al Tinglado 4 del Moll de Costa de Tarragona. Els visitants es convertiran en exploradors per conèixer com era la vida a la ciutat de Tàrraco a l’època romana, visitar els monuments, les botigues o gaudir d’una estona al circ. En aquesta època de l’any també tornen les visites guiades i els itineraris al patrimoni romà. Del 3 de juliol a l’11 de setembre es podrà visitar al Teatre Romà, que va ser un dels tres edificis d’espectacles dels que gaudien els habitants de Tàrraco. Així, els assistents coneixeran com era, quins eren els espectacles que es feien i quina importància tenia dins de l’entramat urbà. Les sessions seran els divendres de 20 a 21 hores, i s’oferirà una sessió complementària -sota demanda- de 19 a 20 hores. En qualsevol cas, les visites guiades es realitzaran en català i castellà, i l’activitat és gratuïta.

4. Cinema a la fresca

El cinema a l’aire lliure és una bona opció per temps postpandèmia. En el marc del projecte Tarragona Reactiva la Cultura es durà a terme el cicle de Cinema en Versió Original, que oferirà la possibilitat de gaudir del cinema a la fresca en un espai tan emblemàtic com el Camp de Mart. Per la seva banda, al Centre de Lectura de Reus reprèn les sessions de cinema dels dimecres, amb el cicle ‘Música en projecció, músiques a la pantalla’, on s’hi projectaran cinc pel·lícules en versió original subtitulada.

Per www.surtdecasa.cat