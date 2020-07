Creixement personal: No és broma

El millor moment, la millor versió de tu, està en el teu interior. Sé perfectament que treure aquesta versió del teu interior costa. Encara que no tant com tu creus. Tots vivim els mateixos problemes o molt similars, perquè uns avancen i altres no?

En la part posterior de la meva targeta de visita, hi ha escrita una frase atribuïda a Albert Einstein, que diu: “La definició de la bogeria és fer la mateixa cosa una vegada i una altra esperant obtenir diferents resultats”

Vols canviar la teva situació? Comença a fer coses diferents. Conec perfectament el llast mental que portem. Paraules o frases que ens pesen com si portéssim un sac de pedres a l’esquena. És que a la meva edat… És que en aquests moments… És molt fàcil dir-ho però fer-ho… etc. Aquestes i altres frases són les d’aquells que al principi et deia són els que no avancen. Hi ha una diferència molt important.

Si et decideixes a canviar aquesta situació que no vols viure, si et decideixes a emprendre aquest projecte que tens aparcat. Si et decideixes a…

La diferència és la següent. Només hi ha dos resultats possibles i tots dos són bons per a tu. Pots aconseguir-ho o pots no aconseguir-ho. No hi ha més. Si ho aconsegueixes et sentiràs satisfet de tu mateix. Si no ho aconsegueixes mai sentiràs el pitjor dels penediments, que és pensar: Què hauria passat si ho hagués fet?

