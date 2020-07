Reconverteixen drons per a que vigilin la distància social i la mascareta

Els diversos usos dels drons durant el confinament per a verificar que aquest es complís o transportar mercaderies de tota mena (com menjar) i portar-les a un domicili, han ocupat moltes línies en la premsa tecnològica. Però en els llocs en els quals s’ha entrat en fase de desconfinament, els drons també demostren ser útils per a monitorar les dues principals mesures que s’han pres per a evitar contagis: portar màscara protectora, i observar l’anomenada ‘distància social’.

A Califòrnia, Airspace Systems, companyia especialitzada en seguretat per a evitar atacs amb drons i monitorar el seu trànsit, ha llançat una nova versió del seu programari per a drons, que permet monitorar l’ús de mascaretes i la distància social entre persones, segons informa Reuters.

Els drons de la companyia estan habitualment enfocats a l’enderrocament i captura d’altres drons, en virtut dels productes de seguretat aèria de l’empresa.

El sistema desenvolupat per Airspace permet identificar als qui no porten mascareta encara que des de l’empresa afirmen que si bé disposa de capacitat per a reconèixer què és el rostre d’un subjecte, no la disposa per a dur a terme la identificació facial. Això significa que no pot donar un nom i cognoms per a cadascuna de les persones que escaneja, solament ‘sap’ que aquella part del seu cos és la cara, i que allí ha de portar una mascareta protectora.

Igualment, és també capaç de detectar on s’estan formant grups de persones molt amuntegades i que, per tant, no guarden la pertinent distància de seguretat.

Segons informen des d’Airspace, el sistema és capaç d’utilitzar també l’streaming de vídeo procedent de càmeres de videovigilància instal·lades al nivell del sòl.

Una vegada detectats els casos de persones que no estan emprant mascareta, o que s’ajunten en grups, el dron envia un missatge a les autoritats pertinents, que decideixen què fer.

Òbviament, la iniciativa ja ha despertat les crítiques d’alguns grups defensors de les llibertats, que avisen del perill de construir una societat de robots que vigilen tots els moviments dels ciutadans.

