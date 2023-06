El videoclip que commemora els 40 anys de l’Escola Andorrana

Vídeo: Govern d’Andorra

Aquest divendres s’ha divulgat el videoclip de la cançó ‘Ballarem’ dels Koers que es va enregistrar el passat 3 de maig, on van intervenir 1.500 alumnes dels tres centres de segona ensenyança per a commemorar els 40 anys de l’Escola Andorrana.

La gravació del videoclip va tenir lloc on hi havia l’antiga plaça de braus, a Andorra la Vella. El projecte ha comptat amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, així com del grup Koers que ha cedit la seva cançó ‘Ballarem’ perquè pugui ser cantada pels alumnes i tocada amb la batucada de les escoles. Així mateix, el bateria del grup Gossos, Santi Serratosa, ha estat l’encarregat de crear la coreografia especialment per a aquest projecte.

Els professors de música de les tres escoles van ser els encarregats d’impulsar el projecte i d’organitzar tots els assajos que s’han realitzat a les escoles durant el curs. A més, els docents també han col·laborat en l’impuls de l’activitat amb l’objectiu d’implicar tot l’alumnat.

Després de la gravació del videoclip, el passat 3 de maig, tots els alumnes i adults de les escoles van poder gaudir, també, d’un concert ofert pel mateix grup Koers. Aquesta iniciativa s’engloba en les diverses activitats que s’han impulsat durant el curs per a celebrar els 40 anys de l’Escola Andorrana.