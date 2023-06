Detencions per conduir begut i per falsificar un document

Un home emmanillat (iStock)

Aquesta setmana, dues persones han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol i superar els 0,80 grams per litre de sang. Es tracta d’un home de 30 anys arrestat amb una taxa d’1,38 i un altre, de 32, amb un positiu d’1,91.

La Policia també va detenir una dona de 48 anys i no resident com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar un certificat d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball. Es tracta d’un nou cas i es constata que, cada cop, sovinteja més aquest tipus de delicte. De la mateixa manera, és pràcticament impossible, amb els mitjans dels quals disposa, que la Policia no detecti els documents falsos.