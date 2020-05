El Tradicionàrius es fa digital sota el nom “Estradivirus”

La irrupció del virus va interrompre el festival folk Tradicionàrius, quan encara li faltaven tres setmanes i una desena de concerts. Però això no va fer aturar l’activitat sinó traslladar-la des de l’espai físic al món digital, sota el nom d’Estradivirus. La nova proposta del Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) ofereix concerts a les xarxes, recursos, recomanacions d’artistes, tallers i altres propostes amb l’objectiu de continuar contagiant la passió pel folk al públic.

La iniciativa va sorgir quan, arran de l’estat d’alarma, el CAT va haver de tancar i ens vam trobar amb la necessitat d’haver d’ajornar una desena de concerts. “La web es va quedar sense contingut i veure-hi tots els concerts amb el rètol ‘cancel·lat’ era depriment”, explica Sara Peralta, que gestiona la comunicació.

Llavors va sorgir una proposta del traDDigital: traslladar a les plataformes digitals els grups que havien actuat o havien de tocar en directe al CAT per poder gaudir de la seva música des del confinament.

A aquesta primera idea s’hi van afegir més artistes, més músiques i tot tipus de propostes. El Tradialsofà és una agenda d’actuacions en directe de música d’arrel a les xarxes, per escoltar des del sofà de casa, però també des de la cuina, la dutxa o al balcó. Fa uns dies s’ha pogut gaudir de les actuacions de Ballaveu, Corrandes Són Corrandes i la Companyia MINIMíssimA.

Folk&Co convida a escoltar el folk en companyia, recollint les recomanacions que fan diversos autors a la pregunta de cinc discos essencials per a ells. La secció permet descobrir la música que escoltava Joana Gomila quan va viure al Brasil; l’afició per les marxes mores del musicòleg i presentador Pau Benavent, així com les bandes sonores, sovint eclèctiques i sorprenents, de músics i personatges de la cultura popular.

Una altra proposta és The Basement Tapes, o Registres del soterrani, que porta cada dia un autor, intèrpret, grup i cançó de referència de la música folk d’arreu del món. A més, també hi ha recomanacions literàries de la Tradillibreria i formacions que continuen oferint, de forma online, escoles i tallers, des de l’Escola Folk del Pirineu fins a l’ESMUC.

Com resumeix Sara Peralta, l’objectiu principal des del CAT és “poder dir ‘hi sóc’, que la música es continuï sentint a Internet i a les xarxes”. I també demostra la capacitat que tenim tots de compartir, de crear comunitat, de treballar telemàticament.

Peralta és conscient que l’impacte i el sotrac econòmic seran molt gran en les activitats culturals, però considera que “la crisi també pot ser un repte, un moment d’oportunitats, de reflexió, d’aprenentatge, d’adaptar-nos a la comunicació online”.

Reconeix que la faceta més complicada de gestionar serà els concerts en directe, perquè la comunicació entre el músic i públic és una cosa difícil substituir.

Ens de Comunicació