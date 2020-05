Maquilla’t segons la forma de la teva cara: descobreix els tips de maquillatge per a rostres allargats

I això per què a mi no em queda bé? Quantes vegades t’has fet aquesta pregunta? Les ombres, el coloret, el to del labial… l’elecció dels cosmètics hauria d’estar en relació amb la morfologia del nostre rostre perquè el resultat afavoridor dependrà de l’equilibri de les nostres faccions. Si et va agradar la sèrie d’articles en les quals us presentàvem les millors propostes de tall i pentinat segons la forma del rostre, ara fem el mateix amb el maquillatge. I començarem amb les cares amb tendència allargada. Si és el teu cas, no et perdis aquesta entrada de tips de maquillatge per a rostres allargats.

El rostre

El rostre allargat es caracteritza per un front molt ample i una barbeta pronunciada, així que haurem de tenir en compte aquestes característiques per a emfatitzar algunes zones, i dissimular unes altres.

Les claus per al rostre dels rostres allargats

Il·luminar els pòmuls i els laterals i enfosquir la zona del front i el mentó per a ovalar el rostre. Per a aconseguir-ho, L’Oréal Paris, recomana l’ús de dues bases de maquillatge (líquida o compacta). La base més clara (en concordança amb el teu to de pell) s’aplica sobre la cara, el coll i l’escot (evitant l’efecte màscara). La base més fosca s’escampa en el naixement del cabell i fins al centre del front i en la part inferior de la barbeta (des del centre cap a la zona inferior). Això sí, és fonamental difuminar d’una forma correcta perquè la fusió entre totes dues bases de maquillatge es faci amb suavitat i naturalitat. L’Óreal Paris també recomana aplicar pols de sol per a emfatitzar les zones fosques i fomentar la lluminositat i la lluentor.

Maybelline, no obstant això, proposa apostar únicament per una base de maquillatge (l’habitual) i enfosquir les zones específiques (en barbeta i front) amb pols de sol (que operen com la base fosca proposada L’Oréal Paris).

Els pols de sol també s’han d’aplicar en els pòmuls, mentre que la zona alta ha d’estar plena de llum (amb un il·luminador). I pel que fa al corrector aplicat, totes dues marques aposten pel cosmètic habitual per a difuminar les ulleres i dotar de llum el contorn dels ulls, les aletes del nas i la comissura labial.

Un toc de coloret en les galtes també és un gran tip del maquillatge per a rostres allargats. Com explica Maybelline, el coloret s’ha d’aplicar en horitzontal des de les aletes del nas cap a les orelles i es recomanen els colors vius.

Les nostres recomanacions

Tinted Glow Booster, de NARS, és un exquisit embellidor que elimina les imperfeccions de la pell, proporcionant una capa de lluminositat, hidratació i color al cutis. Aquesta fórmula, d’alta resistència, es basa en els beneficis de l’elixir i gel de Jojoba per a proporcionar una atractiva lluentor, un acabat sucós i natural.

Radiant Matte Bronzing Powder Mate, de MAC. La seva fórmula lleugera sense talc i amb pigments translúcids serveix per a oferir un aspecte bronzejat d’una forma natural i unificada.

Warm Glow Highlighting powder, de Bobbi Brown. Aquest cosmètic il·luminador rosa perla reflector de la llum proporciona a la pell una lluentor rosada ultra afavoridor. A més, ha aterrat amb un compacte cobert de flors d’edició limitada. El seu preu: 50,50€.

Corrector Teint Couture Everwear, de Givenchy. Dissenyat amb alta resistència, aquest cosmètic atenua les ulleres i corregeix els signes de la fatiga. Després de la seva aplicació, la mirada adquireix un aspecte lluminós i revitalitzat. Blanca Padilla, la seva ambaixadora, proposa aplicar-ho en la zona T per a il·luminar.

La mirada

Les claus de la mirada per a aquests rostres

Maybelline recomana les ombres de colors intensos: s’han d’aplicar en la conca de l’ull (sense estendre-la cap a l’exterior ni arribar a les temples) i tenyint la parpella amb moviments circulars. Pots emfatitzar la mirada amb un delineador però sense línies exteriors a l’ull, ni línies gruixudes i si t’agrada pots dibuixar la línia d’aigua (part inferior de les pestanyes).

És molt important que apliquis bé la màscara, de manera abundant i fins a arribar al final de l’ull per a potenciar l’efecte ventall. Una recomanació és barrejar dues màscares: una per aconseguir l’elevació de les pestanyes un primer tint, i la segona per a emfatitzar l’efecte negre.

Quines celles queden millor als rostres allargats? La resposta és la cella recta, perquè permet escurçar la verticalitat del rostre a través del traç horitzontal. Per aquest mateix sentit, les celles amb gran curvatura fomenten la verticalitat, i són la pitjor elecció per a aquest tipus de rostre, perquè fomenta el desequilibri.

Les nostres recomanacions

Gold Diamond Ombre Sparkle, de Clarins. Aquest cosmètic és ideal per a tenyir de color la parpella amb un pigment brillant daurat que endolceix la mirada. El seu preu: 26,50€.

Bambi Eye Extra Black, de l’Oréal Paris. Es tracta d’una màscara que aconsegueix l’efecte de mirada de Bambi amb unes pestanyes corbes i desplegades, totalment cobertes de negre intens i vellutat. El raspall combina unes truges curtes que aporten curvatura, mentre que les llargues augmenten la longitud i el volum. El seu preu: 13,95.

El somriure

Les claus per al somriure en els rostres allargats

Els tons vermells i marrons són ideals per a definir el somriure en aquest tipus de rostres. El millor és delinear els llavis amb un llapis: primer el contorn i després emplenar tot el volum. I a continuació, aplicar el labial del mateix to. El resultat és un somriure ben definit i més resistent al pas de les hores.

Les nostres recomanacions

SuperStay Ink Port 60 de Maybelline. Aquest labial en fórmula negra líquida amb pigments tintats proporciona un acabat impecable a la teva boca, que no es resseca ni s’esquerda. El resultat és un color permanent que resisteix al pas de les hores. El seu preu: 8.99€ (És el meu labial favorit!).

Le Crayon Lèvres, de Chanel. L’icònic llapis de contorn de llavis ofereix una mina delicada que es llisca pel somriure amb un acabat nítid, semimat i precís. El seu preu: 26€

Per bellezactiva.com