Ubach tracta amb el seu homòleg txec àmbits bilaterals i europeus

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha mantingut aquest dimarts una reunió telemàtica amb el ministre d’Afers Exteriors de la República Txeca, Jakub Kulhánek. Es tracta de la primera trobada entre ambdós ministres, ja que Kulhánek va prendre possessió del seu càrrec el passat mes d’abril.

Aquesta reunió telemàtica, a petició del país eslau, ha permès al ministre Kulhánek presentar-se i es produeix a pocs dies de la celebració del 25è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països, que tindrà lloc el proper 12 de juliol i en el marc del qual es publicarà una declaració conjunta.

Els ministres també han intercanviat sobre els diversos temes bilaterals i europeus en curs. Així, en l’àmbit bilateral, han tractat sobre la situació sanitària, les restriccions i el seu impacte en el turisme, la possibilitat d’iniciar negociacions d’un CDI així com del lectorat de llengua catalana a la Universitat Carolina de Praga.

En l’àmbit europeu, el ministre Kulhánek s’ha interessat per les negociacions de l’Acord d’associació amb la UE. En aquest sentit, la ministra ha fet el punt sobre el seu estat actual, així com l’agenda per als propers mesos. De fet, cal recordar que la República Txeca assumirà la presidència del Consell de la UE al juliol de 2022, per tant, el seu suport en l’àmbit de les negociacions amb la UE serà molt important per a Andorra.