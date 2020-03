El fengshui té com a objectiu aconseguir l’equilibri intern i amb l’entorn. D’aquesta forma l’energia flueix més lliurement i us orienta per tenir les millors accions i els majors èxits.

Per decorar amb fengshui podeu tenir en compte diverses qüestions: l’orientació de la casa i dels mobles, la pintura, però també l’ús de diverses figures.

La tortuga és una de les quatre figures d’animals celestials. Representa la llarga vida, l’equilibri, l’estabilitat, la bona fortuna i la protecció.

El gripau de tres potes representa la prosperitat. Fins i tot se’l representa amb una moneda a la boca o assegut sobre lingots d’or i monedes.

El drac és una de les figures més importants. Aporta seguretat i bona fortuna.

Les monedes són el símbol de la riquesa i han de lligar-se amb una cinta vermella. El costat Yang (amb quatre caràcters xinesos) ha de mirar cap a dalt.

Els lingots d’or són un símbol dissenyat pels mestres per emetre prosperitat, abundància i riquesa.

El Buda feliç representa la felicitat, beneeix la família i s’emporta les preocupacions i les males energies.

El Kuan Yin representa el buda femení, protegeix els nens i les dones. Si el col·loqueu a l’habitació neutralitza les energies negatives i evita les discussions.

Font: www.innatia.com

