Tenir necessitat i estar desesperat són coses molt diferents encara que a vegades massa temps necessitant alguna cosa pugui portar-te a la desesperació. Necessitar alguna cosa és voler en un moment o circumstància a algú o alguna cosa. Una altra deliberació seria que és realment necessari però això ens allargaria molt l’article.

Anem, per tant, a continuar pensant que allò que sentim necessitar és realment cert. Segons la intensitat d’aquesta necessitat i del temps que triguem a aconseguir-lo es podria convertir en desesperació i aquí és on entra de forma molt important la paciència. Enfront d’una necessitat per difícil que sembli necessitem paciència i cap fred.

Donaré un exemple. Si allò que necessites passa per haver d’aconseguir-ho a través d’una altra persona. Segons la teva ansietat pot semblar desesperació a l’altre interlocutor i com al final les persones estem fetes d’emocions podries espantar o crear desconfiança a aquesta persona. Per tant si no tens paciència i calma o cap fred, aquest comportament podria allunyar-te d’allò que sents que necessites. És curiosa la vida que sembla que quan no necessites alguna cosa apareix sempre l’oportunitat d’aconseguir-ho i quan ho necessites sembla difícil i llunyà.

