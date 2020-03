Si el vostre jardí és petit i voleu plantar una mica de gespa natural us ajudem amb alguns petits consells. La gespa podeu plantar-la sense problemes, encara que necessita molta aigua… i no creixerà fins a al cap d’un temps.

Una manera molt econòmica d’aconseguir gespa, tant en zones de sol com en l’ombra, és conreant llavors.

Per això haureu de netejar bé el terra de restes o de qualsevol material que hi pugui haver on voleu a sembrar.

Utilitzeu eines com guants i rastells per moure la terra i així airejar-la per poder sembrar.

Amb la mà podeu escampar les llavors… però si el lloc a sembrar és molt gran, podeu utilitzar un difusor. Sempre en línies horitzontals i després verticals.

Després, podeu cobrir sense problemes l’àrea amb una capa de palla. Aquest material ajuda que la terra mantingui la humitat.

A l’hora del reg, el millor és al principi fer-ho amb un ruixador manual o un aspersor però que sigui suau.

Bàsicament el reg ha de ser com una pluja lleugera, ideal perquè la gespa creixi sana, forta i brillant.

Per últim, quan la gespa hagi crescut prou perquè pugueu veure-la… cal regar-la entre tres i quatre vegades al dia.

Font: decoracionyjardines.com

Per Tot Sant Cugat