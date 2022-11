El senglar que també celebra la Castanyada a Sant Julià de Lòria

Aquesta nit matinada del 31 d’octubre a l’1 de novembre, són moltes les persones que han celebrat la festa de la Castanyada. Són d’aquelles celebracions que s’allarguen fins ben entrada la matinada. Doncs, a Sant Julià de Lòria s’ha viscut l’anècdota. Un porc senglar ha volgut baixar fins a la població per sorpresa -i ensurt- d’alguns conductors que tornaven de la festa.

Era un gran exemplar de porc fer que baixava per la carretera de la Rabassa fins al moment que ha decidit agafar el rumb cap al pont de vianants que travessa el riu, darrera de la caseta de Turisme, a les proximitats de la plaça Laurèdia. No hi ha constància que hi hagi hagut cap incident i per als que han viscut l’experiència, més enllà de l’ensurt, ho recordaran com una anècdota el dia de la Castanyada.

Foto: LV