El FC Andorra s’imposa al Saragossa a la Romareda i aconsegueix la segona victòria fora de casa (0-2)

Guanyar a la Romareda, el camp del Saragossa, no és una tasca fàcil. Doncs, aquest dimarts, el FC Andorra, ho ha aconseguit a base de fe i coratge. Encara que el marcador final indica un 0 a 2 per als tricolors, no ha estat un matx fàcil. Els aragonesos han tingut les seves opcions, però, de vegades el porter Lizoain i en ocasions la defensa, han impedit que els locals perforessin la porteria andorrana.

La diana del FC Andorra ha estat en un d’aquells moments clau d’un partit, just abans d’anar al descans. Sinan Bakis, al minut 45+1, ha aprofitat una centrada de córner, de Pampín, per a afusellar la xarxa manya. D’aquesta manera, s’arribava a la fi de la primera meitat. Ja a la segona, el Reial Saragossa ha activat el seu atac i ha comptat amb diferents ocasions. El local Simeone ha estat un dels principals mals de cap dels d’Eder Sarabia.

El millor és que els minuts anaven passant tot i la pressió del Saragossa. Quan hi havia el risc que arribés l’empat, ja en temps de descompte, Carlos Martínez, que feia poc que havia entrat al camp, aconseguia el 0 a 2 definitiu per al FC Andorra. Es tracta de la segona victòria dels tricolors fora de casa i la segona consecutiva després de guanyar fa uns dies a la Ponferradina.

Com a detalls, destacar que de tres xuts perillosos, els andorrans n’han materialitzat dos. Això, és eficàcia. I que Carlos Martínez, que venia de fer tres gols contra la Ponferradina, aquest dimarts, amb pocs minuts, n’ha marcat un altre demostrant un gran olfacte golejador. Passa endavant, doncs, del FC Andorra, a la lliga SmartBank.