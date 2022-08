El sector turístic de l’Alt Urgell i el Pirineu confirma el bon inici de l’agost

El sector turístic, tant de l’Alt Urgell com de la resta del Pirineu, ha confirmat el bon inici del mes d’agost, en la mateixa línia d’alta afluència que ja s’ha viscut al juliol. En una entrevista a RàdioSeu, el president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, Alfons Peguera, ha refermat les previsions de què ja disposaven el mes passat, d’acord amb el ritme de reserves, i ha assenyalat que la xifra d’ocupació es mou al voltant del 90% per a “tot el mes”.

Sobre aquesta demanda constant que hi ha aquest estiu, Peguera valora especialment el fet que “en anys anteriors hi havia un petit descens a la primera setmana, perquè eren uns dies de canvi de torns de vacances, però enguany no s’ha notat” i s’han mantingut tots els dies amb “índexs molt alts d’ocupació”. Tenint en compte aquest fet, el gremi confia a seguir amb aquest ritme de feina fins al final del mes.

Pel que fa al juliol, Alfons Peguera l’ha definit com a “molt bo” i amb una “ocupació molt alta, tant a la Seu com arreu del Pirineu”, i que per tant ha estat “dels millors juliols dels darrers anys. Com a únic element negatiu, assenyala que han notat una contenció en la despesa dels clients, a causa de la forta inflació dels darrers mesos i del fet que “venim de dos anys difícils i el consum per càpita dels turistes potser és una mica més baix”.

Però això, ho consideren “comprensible”. En tot cas, des de l’associació es mostren “contents i optimistes perquè la gent es belluga, surt i té ganes de viatjar i de gaudir del seu temps lliure”.

Quant al perfil de clients que visiten l’Alt Urgell, Peguera assenyala que el turisme “de proximitat” segueix sent majoritari i que el percentatge de visitants de fora de Catalunya no ha recuperat encara les xifres prepandèmia. Així, els visitants de Catalunya mateix -especialment de l’Àrea Metropolitana- representen el 70% del total, el 20% són de la resta de l’Estat i el 10% restant són d’altres països d’Europa.

Tot i això, l’hoteler urgellenc confirma que els turistes estrangers cada cop tornen més a la comarca i al Pirineu i que, això, ho han notat sobretot en el segment dels motoristes d’arreu (sobretot del centre i el nord d’Europa), que venen a fer rutes per la serralada pirinenca.

Alta ocupació arreu del Pirineu

Aquestes bones dades i previsions també són extensibles a la resta del Pirineu, segons han manifestat des de la Federació d’Hostaleria de Lleida. Les dades generals amb què es mouen aquests dies indiquen una ocupació mitjana al voltant del 80% com a mínim fins al 20 d’agost, tot i que hi ha establiments que poden penjar alguns dies el cartell de complet.

De la seva part, la Federació de Cases de Turisme Rural ha indicat que molts associats arriben igualment al 100% per aquestes dates, mentre que els càmpings de la demarcació -la gran majoria dels quals també són al Pirineu- també tenen ben plens aquests dies els espais tant de bungalous com de caravanes i acampada.