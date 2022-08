El club Kanu Schwaben Augsburg alemany celebra 30 anys d’estades al Ràfting Parc de la Seu d’Urgell

Aquest dilluns, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha rebut a la sala d’actes de l’Ajuntament, als membres del club Kanu Schwaben Augsburg (Alemanya). Un any més, els piragüistes bavaresos i urgellencs realitzen un intercanvi per remar a conjuntament als parcs olímpics de les dues ciutats.

Els piragüistes alemanys fan la seva estada, durant deu dies, al mes d’agost, a la capital alturgellenca, aprofitant així aquestes jornades per a remar i conèixer i fer diferents activitats a la Seu.

Aquest any, es commemoren 30 anys de l’intercanvi entre el club de piragüisme urgellenc i el club de piragüisme alemany, iniciat l’any 1993, un any després dels Jocs Olímpics. Des de llavors, cada any, el club d’Augsburg fa una estada al Parc Olímpic del Segre de l’Alt Urgell, i per la seva part, el club català també fa una estada a la ciutat bavaresa.