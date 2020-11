El sector dels carburants proposa substituir calderes i vehicles pesants en lloc de l’impost especial

El canvi del parc de camions o la substitució de calderes per reduir la petjada de carboni. Són algunes de les alternatives que proposen els importadors i distribuïdors de carburants a l’ impost especial que ha anunciat el Govern. Creuen que l’impost hauria de revertir en un increment de preus que acabaria, sobretot, amb el diferencial d’Espanya que en ocasions ja és poc o nul.

El 76% del combustible de locomoció de les benzineres andorranes se l’emporta el turista. Aquest any amb la frenada dels viatges, el sector calcula que es perdrà un 27% de la facturació.

Si a això li sumem la repercussió al client de l’impost especial de 15 euros per tona de diòxid de carboni que el Govern aplicaria al sector, el panorama que es dibuixa és una pèrdua de diferencial, amb França quedaria en 27 cèntims. A Espanya el marge seria zero ja que és un dels països amb el carburant més barat de la zona euro i últimament ha desistit a pujar l’impost.

David Porqueres, Vocal de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants, explica que “tenen una política que no està ajustada al que es fa a Europa, que ja fa anys que els està reclamant que ajustin els impostos”. “Quan l’administració ens demana a nosaltres que assumim l’impost, és un brindis al sol”.

Alerten que si s’omplen menys dipòsits, baixarà la recaptació i conseqüentment els ingressos pel Govern. Des de l’associació no són partidaris d’un impost recaptatori. En el seu lloc proposen promocionar projectes com els que portaran aquest divendres a la reunió amb el Govern. Ramon Visent és el president de l’entitat i planteja com a alternativa canviar el parc de vehicles pesants i semipesants, i també les calderes antigues.

Actualment els carburants suposen un ingrés per al Govern de més de 48 milions d’euros per un sector que suporta 500 treballadors i prop d’unes cinquanta estacions.