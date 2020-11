El Comú d’Escaldes-Engordany, a favor de la cultura, però amb la diversitat de cada parròquia

El Comú d’Escaldes- Engordany dona suport i defensa el panorama artístic nacional, tot i les enormes dificultats que ha plantejat la pandèmia, amb una programació cultural i artística amb els artistes locals com a grans protagonistes. Aquest Comú mai ha aturat ni aturarà la cultura.

Aquest Comú entén que l’homogeneïtzació de la cultura no és el camí adient pel bon desenvolupament d’aquesta. L’esperit ha de ser justament la promoció de la diversitat, entesa com a element fonamental de promoció i defensa de la cultura i de l’art, per a garantir la llibertat de programació, pròpia i alhora complementària, que han de tenir els comuns en la seva oferta als ciutadans.

El Comú d’Escaldes-Engordany no entén, doncs, la necessitat d’un acte d’escenificació conjunta, en forma de conveni, per a promoure el moviment d’una cultura que en cap moment s’ha aturat, si més no per part d’aquest comú, i unes dinàmiques de programació artístiques i culturals ja organitzades en la seva majoria des de l’esfera comunal.