El sector del videojoc va bé, però no tant

El sector del videojoc a Espanya funciona a ple rendiment. Aquesta indústria que ha trobat en els creadors de Barcelona i gràcies a dues fires internacionals tant a la Ciutat Comtal com a Madrid un gran suport, ha vist augmentat el seu volum de vendes en els últims anys. Això és el que es desprèn de l’estudi elaborat per l’Associació espanyola d’empreses productores i desenvolupadores de videojocs i programari d’entreteniment (DEV) en col·laboració amb ICEX i que va ser presentat dilluns 2 de març.

La recerca que rep el nom de ‘Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2019‘ destaca que en 2018 el volum de negoci del sector va ser de 813 milions d’euros. A nivell d’ocupació això va suposar un creixement del 8,9% dels llocs de treball, la qual cosa significa 6.900 ocupacions. Així mateix, i segons el ‘Libro blanco’, la majoria d’ocupacions creades van ser gràcies a les grans empreses del sector del videojoc espanyol que tenen més de 50 treballadors en plantilla. En aquest sentit aquestes companyies representen el 44% de la facturació global.

Malgrat això, no tot són bones notícies en l’informe. D’una banda descobrim que moltes d’aquestes empreses reclamen ajuts públics per a poder exercir les seves activitats. En 2018 el suport públic al sector es va concretar en plans d’ajut per al 27% de les empreses de l’àmbit, la qual cosa significa una dràstica reducció respecte a 2013, quan els ajuts van arribar al 44% de les companyies. D’altra banda, el ‘Libro blanco’ destaca la cada vegada menor presència de dones en el sector. Elles representen el 16% del total de persones implicades, la qual cosa és un 0,5% menys que en l’anterior informe. La xifra s’allunya molt del nombre de consumidores de videojocs: un 41% són dones.

Per Tecnonews