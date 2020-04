Una nova alta al Sant Hospital de la Seu

L’Hospital de la Seu d’Urgell té actualment 4 pacients ingressats amb la COVID-19 i 2 malalts estan pendents de resultat. D’altra banda, el centre mèdic urgellenc ha donat aquest dilluns una nova alta.

El president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha informat que en les darreres hores no s’ha hagut de lamentar cap mort ni s’ha fet cap trasllat. Així mateix, s’ha referit al fet que la veïna urgellenca traslladada fa uns dies a l’UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ja ha estat extubada. En aquest sentit, ha agraït la col·laboració sanitària amb Andorra en el marc de la crisi sanitària del coronavirus.

Al territori del CAP de la Seu estan aïllades 200 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 84 són sospites i 78 són contactes sense símptomes. Un total de 89 persones ja han superat la malaltia. Pel que fa a les dades acumulades, des de l’inici de la pandèmia s’han aïllat al domicili 43 casos confirmats positius, 117 sospites i 129 contactes.

Jordi Fàbrega ha remarcat que ara s’està a l’expectativa de l’evolució dels contagis i si hi ha algun altre brot, tenint en compte el desconfinament parcial iniciat la passada setmana. “Si no és molt important, hem de començar a recuperar activitat “normal” de l’hospital i del CAP per començar a minimitzar els danys de les altres 3 onades d’efectes sanitàris de la pandèmia; tot plegat serà llarg”, ha indicat.

Dades al Pirineu i a Catalunya

Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran, suma 295 casos positius registrats i 600 casos sospitosos. Fins ara s’han comptabilitzat 30 morts -una d’elles les últimes hores-, 19 en hospitals i quatre en residències. A les residències de gent gran s’han registrat 69 positius i 52 sospitosos. Les altes hospitalàries han estat 135.

El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 43.695 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D’altra banda, hi ha un total de 72.984 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, amb positiu de la COVID-19 o bé com a sospitós, un total de 4.904 persones. Des de l’inici de l’epidèmia fins ara, un total de 3.216 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 1.091. A més, del nombre total de positius arreu del país, 6.953 són professionals sanitaris, mentre que 5.868 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l’inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 22.417 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 7.825 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 12.519 són casos sospitosos.