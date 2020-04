Els millors llocs on fer submarinisme a Catalunya

Ets un aficionat al submarinisme o t’agradaria provar-ho? Si ets un aventurer i busques experiències noves, no cal que t’allunyis massa. Les zones costaneres de Catalunya gaudeixen de fons marins molt diversos en els que val la pena submergir-se i gaudir de paisatges espectaculars.

A continuació hem seleccionat algunes platges on podeu trobar grans diversitats d’espècies submarines:

Submarinisme a la Costa de Barcelona

A uns 15 km de Barcelona, les immersions són senzilles i si vas a l’estiu podràs trobar àguiles marines.

Al sud de la demarcació hi trobareu el massís del Garraf, que crea penya-segats de més de 200 metres d’alçada. Són interessants les immersions des del port de Vilanova, com la del Brut.

Submarinisme a la Costa Brava

– Illes Medes

Les Illes Medes és una reserva marina protegida, de forma que és molt fàcil trobar espècies de grans dimensions. El més famós és el seu mero de grans dimensions que és objecte de nombroses fotografies submarines.

En aquestes illes podràs trobar immersions per a tots els gustos i nivells. Amb dues illes principals i alguns petits illots, les Illes Medes són un dels millors emplaçaments de Catalunya per gaudir d’aquest esport gràcies a les seves excel·lents condicions.

– Ullastres

Al poble de Llafranc, trobem tres muntanyes sota el nivell del mar que es troben a menys d’un quilòmetre de la costa. La part menys profunda és d’un 10 metres i la més llunyana té una profunditat d’entre 25 i 35 metres, on podeu trobar bancs de brunes, congrés, meros, entre altres animals.

– Punta Santa Anna

Es tracta d’un vistós enclavament a la zona de Blanes, també anomenat “la porta de la Costa Brava”. Aquest punt de busseig és molt conegut pels bussejadors locals. És ideal per als principiants, ja que es pot fer des de la platja i té una profunditat màxima de 16 metres.

Submarinisme a la Costa Daurada

Si busqueu un submarinisme diferent, esteu cansats de veure espècies animals i sou uns grans experts en submarinisme, la Costa Daurada és el lloc ideal per a vosaltres.

El més famós és “El Cavour”, un vaixell de vapor a una profunditat de 52 metres, que va ser enfonsat per un submarí alemany l’any 1917. Tot i que per veure aquest últim, es requereix una gran experiència. Una altra opció és “El Rogelia” a 23 metres de profunditat.

