El CC Tupedala promou la Lliga Ciclista Pedala Cup

El Club Ciclista Tupedala de la Seu d’Urgell ha posat en marxa, enguany, una nova activitat competitiva: la Lliga Ciclista Pedala Cup, que consisteix en proposar als participants que facin cada setmana un recorregut concret per l’Alt Urgell i després en publiquin el temps mitjançant l’aplicació Strava.
Així doncs, els ciclistes tenen una setmana de temps per a fer l’etapa proposada en cada moment i compartir el seu temps. Ho poden fer enviant una foto on es vegi el crono que han marcat. Aquests temps es registren amb Strava mitjançant la denominació de club ‘Strava PedalaCup‘. Hi ha classificació en categoria masculina i femenina i hi haurà premis per als millors a l’etapa final. S’hi poden inscriure un màxim de 100 participants.
En total s’ha previst 10 etapes amb diferents distàncies, que van dels 2 km la més curta als 19 km la més llarga, i també diferents pendents mitjans, que es mouen entre el 2,7% i el 7,6%. Per ordre, les etapes són: La Bastida, La Seu-Ortedó, Arcavell, Pla de les Forques, Montant de Tost, Bóixols (Comiols), Montanissell, Bescaran, Aeroport i Sant Joan de l’Erm.
Les que tenen una distància més llarga són les de Sant Joan (19,2 km), Bóixols (15,6) i Montant de Tost i Montanissell (més de 10 km cadascuna). Les de Sant Joan, Montant de Tost i Comiols són també les que tenen més desnivell positiu total (881, 813 i 792 metres respectivament). De la seva part, la pujada al Pla de les Forques és la més curta (2,06 km) però també la que té un desnivell mitjà més fort (7,6%), seguida en aquest capítol per la d’Arcavell (7%).
Amb els inscrits es farà un grup de WhatsApp perquè puguin tenir més fàcilment la informació necessària. També es pot consultar al perfil del CC Tupedala a Instagram. La inscripció es pot fer amb un formulari a internet, al qual s’hi pot accedir amb el codi QR que apareix al cartell anunciador.