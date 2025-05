La Policia explica la detenció, a Andorra, del creador de continguts implicat en una xarxa dedicada a cometre ciberatacs

La Policia durant l’escorcoll a l’habitatge del detingut (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir, dimarts al matí a Escaldes-Engordany i en col·laboració amb la Policia Nacional espanyola, un creador de continguts de 28 anys amb una ordre de detenció internacional en el marc d’una comissió rogatòria. Se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes de blanqueig, descobriment i revelació de secrets, entrada il·legal o intrusisme en sistema informàtic, apoderament de dades reservades i organització criminal.

L’home, que residia a Andorra des del maig de 2024, és un dels quatre detinguts en una operació que s’ha saldat amb tres arrestats més a Madrid i a Còrdova. Tots ells constituirien una xarxa criminal amb una alta especialització tecnològica i amb una activitat que se centraria en l’obtenció il·lícita, processament automatitzat i explotació d’informació estratègica.

La investigació l’ha coordinat la Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola i l’ha dirigit el Jutjat Central d’Instrucció número Tres, que és qui ha habilitat les diligències operatives a Espanya amb la participació del Centre Criptològic Nacional (CCN-CERT), que depèn del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), així com de la Policia d’Andorra, l’autoritat judicial andorrana i la suïssa, país que també ha estat afectat per aquesta xarxa. La col·laboració de tots els organismes implicats ha estat determinant per al seguiment dels fluxos econòmics transnacionals i l’actuació operativa.





Ciberatacs contra infraestructures informàtiques d’organismes públics i empreses

L’operació, que s’ha batejat com a “Borraska” es va iniciar l’any 2024 després que es detectessin una sèrie de ciberatacs sistemàtics i sostinguts en el temps contra infraestructures informàtiques d’organismes públics, empreses del sector energètic, ports, sistemes de transport, xarxes telefòniques i plataformes educatives. La xarxa hauria desenvolupat una plataforma tecnològica integrada que permetia emmagatzemar, indexar i comercialitzar dades segmentades, individualitzades i vinculades a persones físiques, entitats jurídiques i operacions institucionals. Això els hauria permès elaborar perfils complets, creuar informació en temps real i oferir serveis personalitzats de consulta a tercers, que accedien a través d’un bot xifrat en una coneguda xarxa social. Tota l’operativa estava allotjada en servidors distribuïts al núvol.

L’estructura criminal operaria com una autèntica xarxa d’intel·ligència privada, amb funcions clarament diferenciades: administració tecnològica, desenvolupament d’eines d’anonimat, gestió financera a través de criptoactius, assessorament jurídic, expansió internacional i comercialització. Un dels membres exercia un paper clau en aquesta internacionalització, ampliant les operacions a altres països mitjançant contactes professionals consolidats.

La xarxa hauria instrumentalitzat les seves relacions personals i professionals per a presentar-se com un entorn legítim d’assessorament tecnològic, blanquejant la seva operativa mitjançant estructures societàries i serveis de consultoria que facilitaven la seva inserció en entorns econòmics i institucionals.

L’operació “Borraska” ha permès intervenir i recuperar la infraestructura tecnològica de la xarxa. Malgrat l’ús d’identitats falses, criptomonedes, xifrat extrem i rutes anònimes d’accés, els investigadors han aconseguit identificar i desmantellar els servidors principals, així com recuperar les bases de dades.

La investigació també apunta que moltes de les institucions afectades per la vulneració dels seus sistemes podrien no ser plenament conscients de la intrusió ni de l’ús encobert de les seves bases de dades i informació empresarial per part d’aquesta xarxa. La sofisticació dels accessos i el camuflatge tècnic que haurien fet servir en dificultaven la detecció ràpida.

Segons els investigadors, la magnitud del sistema que s’ha intervingut, la sofisticació de les operacions i les dades gestionades posicionaven aquesta organització com una amenaça estructural amb capacitat de desestabilització econòmica i estratègica.

El detingut a Andorra va ingressar dimarts mateix al Centre Penitenciari. La investigació al Principat encara es troba sota secret d’actuacions.