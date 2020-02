El grup del PSC a la Diputació de Lleida ha demanat que l’ens provincial “retiri” el conveni per a la implantació d’estudis universitaris d’educació física a la Seu d’Urgell mitjançant la l’INEFC de Lleida. El grup socialista ha justificat aquesta petició perquè considera que hi ha “diferències amb el document aprovat al ple de la capital de l’Alt Urgell”.

El portaveu del PSC a la corporació lleidatana, Fèlix Larrosa, assegura que “el conveni aprovat a la Seu d’Urgell estableix que la Diputació de Lleida aporti 4 milions d’euros pel nou equipament de formació universitària, mentre que el document que vol aprovar la corporació -al plenari previst aquest divendres- no estableix imports i ho lliga a un altre conveni”. Larrosa hi ha afegit que el seu partit mostra el seu “ple suport a la Universitat de Lleida i la formació esportiva professional” i ha demanat la retirada d’aquest punt del ple.

En aquesta intervenció, Fèlix Larrosa també ha anunciat la presentació d’una queixa per una presumta “vulneració sistemàtica els drets dels grups més petits” dins de la Diputació. Concretament, el polític lleidatà afirma que “es convoquen diferents comissions en paral·lel, dificultant que alguns diputats i diputades puguin assistir a totes les reunions per coincidència”, i hi afegeix que no se’ls facilita “tota la informació necessària”. Larrosa al·ludeix específicament a la comissió de Finances, i conclou que “ni expliquen ni detallen el pla de govern pels propers anys, i el mateix passa amb el deute de la corporació”.

Pel que fa a la Junta General de Turisme, el PSC també hi veu “opacitat” perquè, assegura, el pla d’acció s’ha presentat aquest dilluns mateix i inclou “un augment considerable del pressupost. Alhora, critiquen que no s’hi hagi incorporat “un pla de treball que clarifiqui noves ajudes a alguns municipis”. Finalment, a la comissió de Recursos Humans, Larrosa ha criticat que “tot i haver-ho demanat reiteradament, el govern de la Diputació no ha especificat els llocs de treball que es convocaran i la relació de llocs de treball no incorpora l’expedient de valoració dels sindicats, per la qual cosa UGT i CCOO no hi estan d’acord”.