Cultura del te xinès és el taller que la biblioteca comunal d’Encamp organitza per aquest dimarts, 18 de febrer, a les 20.00 h. Es tracta de la segona activitat dedicada a les jornades sobre la Xina i el Japó que es portaran a terme tant a Encamp com al Pas de la Casa durant aquest mes de febrer. En aquesta ocasió, la jornada anirà a càrrec dels especialistes Qiang Wang i Àlex Andrés, que aprofundiran en aquesta cultura oriental de manera pràctica. Segons Wang, aquest taller és una continuació del que ja es va celebrar fa dos anys a la biblioteca encampadana. En aquell moment es va fer un repàs general sobre la planta del te, els tipus que hi ha i les seves característiques.

L’activitat s’estructurarà en dues parts. La primera es basarà en la presentació de les quatre regions més importants del te que hi ha a la Xina fent un repàs pel paisatge, el clima, la geografia i donant informació turística sobre aquests indrets. Posteriorment, es presentaran els utensilis tradicionals necessaris per a la preparació del te, es mostraran els passos a seguir per elaborar-lo de manera correcta i es clourà el taller amb una degustació.

El taller és gratuït i està adreçat a un públic a partir dels 16 anys. Les places són limitades a 20 persones, i és per aquest motiu que es demana una inscripció prèvia a la biblioteca.

Wang és cofundadora d’un petit projecte iniciat fa un any, i conformat per una vuitantena de membres, que té com a objectiu promocionar la cultura del te lligada a la salut, la relaxació i el benestar, tant del cos com de la ment.